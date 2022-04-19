菲律賓觀光部指長灘島聖週擠爆 居民盼更多旅客

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

4月10日到16日是菲律賓「聖週」，菲國旅客紛紛湧向國內各景點。圖為15日長灘島白沙灘遊客人潮。中央社記者陳妍君長灘島攝 111年4月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君長灘島19日專電）上週是菲律賓「聖週」，大批旅客湧至菲國各景點，菲律賓觀光部統計，14、15日長灘島旅客破2萬，超過承載上限。但當地居民希望疫情快過去，讓長灘島能迎接更多旅客到訪。

菲律賓是天主教國家，紀念耶穌受難並復活的「聖週」是一年一度的重要節日。隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩和，但國際旅遊仍然受限，今年聖週菲律賓旅客紛紛湧向包括長灘島（Boracay）在內的國內景點。

4月10日到16日是菲律賓「聖週」，菲國旅客紛紛湧向國內各景點。菲律賓觀光部統計，14、15日長灘島旅客破2萬，超過承載上限。圖為14日赴長灘島的卡提克蘭（Caticlan）碼頭人潮。中央社記者陳妍君卡提克蘭碼頭攝 111年4月19日

4月10日到16日是菲律賓「聖週」，菲國旅客紛紛湧向國內各景點，菲國觀光部統計，14、15日長灘島旅客人數超過承載上限。不過，島上居民羅伊15日說，希望觀光客人數回到疫情前水準。中央社記者陳妍君長灘島攝 111年4月19日

菲律賓觀光部昨天表示，14、15日分別有2萬1252名及2萬2519名旅客造訪長灘島，超過島上能承載的1萬9215人上限。

觀光部要求內政部和環境暨天然資源部（DENR）有所作為，將旅客人數限制在承載上限內，以保護長灘島自然環境。

菲律賓民眾馬蒂薩諾（Ma.lou D.Martisano）聖週期間跟外甥女等14個家族成員一起造訪長灘島。

她告訴中央社記者，他們來自與長灘島同屬阿克蘭省（Aklan）的卡利波鎮（Kalibo）。去年4月來長灘島時，島上遊客寥寥可數，因此今年看到島上爆滿的旅客非常吃驚。

馬蒂薩諾說，疫情前她在長灘島當調酒師，後來因疫情爆發而回到家鄉。與過去相較，因中韓等主力觀光客仍未回流，遊客人數「比以前少了非常多」，但「我覺得這樣已經夠了」。

她表示，從旅客角度看來，「也許政府應該取得平衡，他們應該限制人數，保護島上資源，不要只是一直推動觀光業」。

不過，島上居民羅伊（Sigben Roy）說，他希望觀光客人數回到疫情前水準。

羅伊說，他跟父母、妻子和4個孩子住在一起，一家8口靠他一個人維持家計。過去他在中國和韓國旅行社都工作過，白天當導遊、賣紀念品，晚上在酒吧當DJ，但2018年長灘島封島整治後，禁止店家和樂團在沙灘演唱或播放音樂，工作機會少了很多。

他表示，疫情爆發後，長灘島「完全沒有人，像一座鬼城，令人難過。我們沒工作也沒錢，我每天去捕魚，讓家人有食物吃」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

羅伊說，這樣的情形持續近2年，今年1月終於遊客開始回流，但若病例數再暴增，觀光客人數又會遽減。他希望疫情不要再爆發，遊客人數早日回到疫情前水準。

在服飾店工作的阿涅斯托（Shirly Arnesto）說，疫情期間沒有觀光客，她只能回家鄉賣冰棒、魚丸維生。現在好不容易疫情緩和，營業額大概恢復到之前的9成，但她「超級擔心」疫情再度爆發，希望大流行快點過去，年底前一切重回正軌。（編輯：黃自強）1110419

4月10日到16日是菲律賓「聖週」，菲國旅客紛紛湧向國內各景點。圖為15日長灘島戲水人潮。中央社記者陳妍君長灘島攝 111年4月19日