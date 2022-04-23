東京疫情持續趨緩 沖繩確診病例持續增加

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，東京都今天新增5387例確診病例，已連續12天低於上週同日；但疫情最嚴峻的沖繩縣今天仍新增1662例，較上週六增加223例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增5387例確診病例，較上週六減少約1400例，連續12天低於上週同日，疫情呈現持續趨緩傾向。

東京都到今天為止的7天平均每天新增5507.7例確診病例，是前一週的77.3%。

大阪府新增確診病例也持續減少，今天新增3113例，較上週六減少530多例，至今累計病例數87萬7018例，包括4906例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1662例確診病例，較上週六增加223例，至今累計病例數15萬2004例。

最近一週每10萬人新增染疫數，沖繩縣以636.38人連續29天高居日本各地之冠；佐賀縣以413.58人次之、北海道以333.64人升到第3名、宮崎縣以321.27人排名第4、鹿兒島縣以303.49人排名第5。

沖繩縣專用病床使用率仍維持在47.8%；重症病床使用率為7.1%。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110423