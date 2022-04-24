北海道船難10人死亡 16人生死未卜

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本北海道一艘觀光船23日下午在知床半島海域通報進水後失聯，船上載有26人，經當局海空搜救，第1管區海上保安本部今天表示，至今被救起的10人都已確認死亡，其他16人生死未卜。

日本放送協會（NHK）報導，截至稍早公布的最新搜救進度，失聯觀光船上26人共有10人被尋獲；10人中有8人無意識，另2人狀況不明。不過，第1管區海上保安本部稍晚說明，至今獲救的10人都已確認死亡；10人中包括7男3女，似乎沒有孩童。

這艘觀光船上載有包括2名兒童的24名乘客，另外還有1名船長與1名甲板員，總計26人在船上。

海上保安廳表示，事故發生在當地時間23日下午1時15分左右，這艘載著遊客在北海道知床半島海域遊覽的觀光船，透過無線電及電話求助說「船首進水，船快沉沒了，引擎無法使用」。

接著在23日下午2時左右，觀光船向公司通報「船首已傾斜約30度」後失聯。營運這艘觀光船的船公司跟海上保安廳說，船上所有人員都有穿著救生衣。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110424