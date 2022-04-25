脫歐後拓展觸角 英美展開2天貿易協定談判

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）英國今天與美國展開為期兩天會談，盼能在脫離歐盟之後，取得一項渴盼達成的自由貿易協定。

英國國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai），在蘇格蘭東北部亞伯丁郡（Aberdeen）以及倫敦舉行這項會談。

兩人曾於3月底在美國巴爾的摩（Baltimore）會面，並宣布達成協議，結束美國前總統川普對英國加徵的鋼鋁進口關稅。

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屈維里安24日在會談前發表評論時並未提到英美自由貿易協定，僅稱這場會議是「第二次跨大西洋談話」，將集中於「有共識的優先領域」。這包括數位與創新領域、可持續貿易、支援中小企業，以及供應鏈彈性等。

英國在2021年1月徹底脫離歐盟，自此一直在全球尋求達成貿易協定，以推展國際貿易。英美貿易協定被視為優先選項，但美國總統拜登當局比起前任川普，對此態度較為冷淡。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110425