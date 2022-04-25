歐盟和印度將擴大雙邊關係 加速合作交流

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（中央社新德里25日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）執行委員會主席范德賴恩訪問印度，雙方發表聯合聲明宣布，歐盟和印度今天同意成立一個貿易暨科技委員會，以加速雙方合作交流。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）目前正在印度首都新德里進行為期兩天的訪問。俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家試圖鼓勵印度減少對俄羅斯的依賴，俄國是印度的主要武器供應國。

印度雖未明白譴責俄羅斯侵略烏克蘭，但呼籲立即停止暴力。莫斯科稱在烏克蘭從事「特別軍事行動」。

美國之前是和歐盟簽署類似今天印歐技術協議（technical agreement）的唯一國家。

歐印聲明稿表示：「雙方同意地緣政治環境的快速變化，凸顯相互深入戰略交往的必要性。」

聯合聲明中表示：「貿易和科技委員會將提供政治指導以及操作政治決定、協調技術作業和向政治層級報告的必要架構，以確保對歐洲和印度經濟永續進展重點區域的實施和後續追蹤。」

范德賴恩已和印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）會面。范德賴恩還將拜會印度總理莫迪（Narendra Modi），她料提出擴大軍售印度，並且和印度重啟自由貿易協定會談。

此外，路透社引述消息人士表示，俄羅斯和印度官員上週會面，討論如何化解印度煉鋼廠焦煤出貨的問題。

印度整體焦煤需求約5000-5500萬噸，進口占約85%。印度去年和俄羅斯簽訂進口合約。

但俄羅斯入侵烏克蘭遭西方制裁，造成付款過程和物流方面問題，印度鋼鐵廠只好轉向澳洲和美國採購焦煤，導致價格上漲。

報導中引述消息人士表示，印度政府官員和JSW鋼鐵廠主管22日和俄國一個代表團在新德里會面。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110425