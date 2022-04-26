韓國國會擬立法限制檢方偵查權 OECD表憂心

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（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）韓國國會近期將處理削減檢察機關偵查權的法案，經濟合作暨發展組織（OECD）反貪腐工作組（WGB）日前致函韓國法務部指出，這項法案可能削弱韓國偵查貪腐賄賂案件的力量。

韓聯社報導，OECD反貪腐工作組主席柯斯（Drago Kos）22日致函韓國法務部，表示他已得知韓國國會議長朴炳錫向國會提交關於調整檢方偵查權的折衷方案。

柯斯指出，若韓國國會通過這項法案，貪腐犯罪等相關法律規定檢方偵查權限的條款將全部被刪除，韓國反貪腐及海外賄賂犯罪偵查及公訴力量都會因此減弱。

他也對韓國國會意圖在5月10日新政府上任前通過這項法案表達憂心，希望韓國詳加考慮，並向工作組提供相關明確情報，讓工作組有機會與韓國政府進行討論。

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文在寅政府上任後推動檢察改革，朝野兩大黨接受朴炳錫提出的折衷案後，引發大批檢方高層請辭。據韓媒報導，為了能在新政府上任前完成改革目標，執政黨共同民主黨可能以國會多數席次的優勢強行通過此案。

候任總統尹錫悅任命的法務部長候選人韓東勳則對此案持反對態度，認為這項法案可能造成處理犯罪案件的系統崩潰，對人民造成巨大影響程度堪比「修憲」，而非單純的立法案，且卻連一次公聽會都沒舉辦，因而公開表示應阻止這項法案通過。（編輯：陳惠珍）1110426