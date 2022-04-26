中索安全協議引憂 美國與索羅門9月高階戰略對話

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（中央社記者陳妍君馬尼拉26日專電）美國國務院亞太助理國務卿康達今天說，美國高層官員近日訪問索羅門群島，表達對索中兩國簽署安全協議的疑慮，預計9月將與索羅門舉行高階戰略對話，進一步討論這些問題。

北京當局19日宣布與索羅門簽署安全協議，美國、澳洲等國擔憂中國可能因此在南太平洋獲得軍事立足點，衝擊印太區域安全穩定。

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）與康達（Daniel Kritenbrink）、印太司令部副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）、國際開發總署（USAID）亞洲地區代理資深副助理署長哈特（Craig Hart）等官員於20日到23日赴夏威夷、斐濟、巴布亞紐幾內亞和索羅門群島訪問。

美國國務院亞太媒體中心今天舉行電話記者會，由康達說明此行成果。

康達說，他們訪問索羅門時，與總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）及20多位內閣、資深官員進行約90分鐘會談。

他表示，訪問團告知蘇嘉瓦瑞，若北京在索羅門建立事實上（de facto）的永久駐軍據點、軍力投射能力或軍事設施，「我們將強烈關切並自然地就這些疑慮做出回應」。蘇嘉瓦瑞則保證，中國在索羅門不會有軍事基地、長期駐軍或軍力投射能力。

康達說，美方強調，未來將與區域夥伴緊密協商，關注事件發展。美索兩國決定啟動高階戰略對話，以強化溝通、處理共同關切議題，並推動務實進展。

他表示，訪問團此行目的是向區域友人說明，美國將採取哪些行動強化在太平洋島國的參與，以及美國預計未來幾個月將在索羅門加速進行的具體計畫與活動。

康達說，針對美方對索中安全協議的疑慮，「相信我們9月舉行戰略對話時，將有機會進一步討論這些問題」。

他表示，訪問團在巴布亞紐幾內亞與國防部長和武裝部隊司令討論如何擴大安全合作，並與總理馬拉普（James Marape）深入討論共同實施美國預防衝突和促進穩定戰略的機會，以及與巴紐擴大雙邊夥伴關係的其他方式。

另一方面，索羅門群島2019年與台灣斷交，改與中國建交，北京自此強化在索羅門影響力。記者提問，有鑑於此，美國是否將鼓勵少數仍然承認台灣的國家與台灣保持外交關係。

對此，康達說，美國一直向世界各國強調，與台灣保持關係與合作有許多好處，美方將持續鼓勵區域國家尋求與台灣建立更深的聯繫。（編輯：黃自強）1110426