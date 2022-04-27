亞洲政策轉向 德總理蕭茲28日起訪問日本

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德國總理蕭茲28日起出訪日本，象徵德國亞洲政策的重心將從中國轉移到其他亞洲國家。（圖取自facebook.com/olafscholz）

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（中央社記者林育立柏林27日專電）去年底上任的德國總理蕭茲明天起將訪問日本。此行象徵德國亞洲政策的重心將從中國轉移到其他亞洲國家。

德國政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）表示，蕭茲（Olaf Scholz）28日起將訪問日本兩天。他計畫參加德國工商總會（DIHK）東京分會成立60週年的活動，並與日本首相岸田文雄針對即將在德國舉行的七大工業國集團（G7）高峰會及烏克蘭問題進行會談。

德國是G7今年的輪值主席國，高峰會預計6月26日至28日在阿爾卑斯山腳的艾爾莫城堡（Schloss Elmau）召開。

蕭茲的前任梅克爾（Angela Merkel）16年任內訪問過中國12次，但只訪問日本5次。

去年12月就任的蕭茲首次出訪亞洲，第一站就選擇日本，象徵德國的亞洲政策重心將從中國轉向日本等亞洲國家。

「商報」（Handelsblatt）報導，德國政府消息人士指出，日本在俄羅斯侵略烏克蘭後，加入對俄國的制裁，與歐洲立場相近。蕭茲在前往日本途中將飛越中國，但訪中行程至今未定，本身就是政治訊號。

除了協調對烏克蘭的立場，知情人士透露，蕭茲將與岸田文雄討論供應鏈、能源價格、中國在亞洲的擴張等議題。德國並打算與日本展開政府間磋商，讓兩國的部長面對面交流。

日本是世界第三大經濟體，德國是第四大經濟體，兩國關係近年有升溫跡象。

去年4月，德國與日本的外交和國防部長首度進行「2+2會談」。下半年德國派軍艦到亞洲巡弋，展現維護海上自由航行的決心，受到日本的歡迎。（編輯：馮昭）1110427