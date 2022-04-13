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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭16/300

印度未制裁俄國 彭博：德國可能不邀請參加G7峰會

2022/4/13 16:35
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（中央社柏林13日綜合外電報導）知情人士透露，鑒於印度不願譴責俄羅斯侵略烏克蘭，柏林當局正討論是否邀請印度總理莫迪（Narendra Modi）參加今年6月在德國舉行的七大工業國集團（G7）峰會。

彭博（Bloomberg News）報導，這些要求不具名的知情人士指出，德國將邀請塞內加爾、南非和印尼出席6月在德國巴伐利亞舉行的G7峰會，但是否邀請印度仍在考慮中。

其中一位知情人士說，在俄國入侵烏克蘭的戰爭開始之前，印度原本還在名單上，但目前尚未做出最終決定。

聯合國大會（United Nations General Assembly）7日表決通過暫停俄國在聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）成員資格，當時印度是投下棄權票的50多個國家之一。

印度沒有對莫斯科當局實施制裁，同時也是俄國武器的重要買家，印度當局表示需要這些武器嚇阻鄰國巴基斯坦和中國。

彭博先前報導指出，印度已表示會繼續購買俄國石油，且俄國還一直以大幅折扣價格供貨。

德國政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）表示，柏林當局一旦敲定邀請列席G7峰會的嘉賓名單，就會公布這份名單。

赫伯史揣特指出：「總理一再明確表示，他期望看到盡可能多的國際夥伴加入制裁行列。」德國外交部的發言人則拒絕置評。

G7國家率先制裁俄國，部分國家還運送武器支援烏克蘭，他們也試圖拉攏其他國家譴責俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）並限制與俄國的貿易和投資，其中包括能源。但拉丁美洲、非洲、亞洲和中東地區的許多國家仍不願這麼做。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110413

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