避免濫訴寒蟬效應 歐盟將立法保障媒體維權人士

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（中央社布魯塞爾27日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會今天提出法案，希望限制會員國政府和企業為使具有批判性的記者和維權人士噤聲而過度興訟。執委會說，從克羅埃西亞到波蘭，這種騷擾正在增加。

設在比利時布魯塞爾的歐洲聯盟執行委員會（European Commission）在針對27個會員國的民主狀態檢查報告中指出，去年這種所謂針對公眾參與的策略訴訟（SLAPP）成了「令人嚴重關切的問題」。

執委會今天在為歐盟提出新的法律補救措施時表示：「對公眾參與的顯然毫無根據和浮濫訴訟，是歐盟近來產生的一個現象，但卻日益普遍。」

執委會說，這種不成比例的訴訟通常是依據誹謗法規提出，企圖嚇唬目標對象、耗盡他們的資源，並將他們束縛在不同司法轄區的多個法律程序中。

執委會指出，追訴損害賠償的一方通常擁有較大公權力或財富，因此會使興訟目標產生寒蟬效應。這些目標可能包括學者、LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）、環保人士和工會活躍成員。

馬爾他反貪腐調查記者加利西亞（Daphne Caruana Galizia）在2017年遭到謀殺時，牽涉約40起誹謗案件。

主管價值與透明度事務的歐盟執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）說：「在一個民主國家，任何人都無法因擁有財富和權力而凌駕在真相之上，我們正協助保護那些在公共利益不保情況下冒險直言的人。」

歐盟執委會說，目前沒有任何一個歐盟國家對策略訴訟有具體防範措施，只有4個國家正在考慮採取這些措施。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110428