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蘋果Q2銷售獲利創新高 表現優於預期

2022/4/29 06:31
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（中央社奧克蘭28日綜合外電報導）蘋果公司（Apple Inc）熬過晶片短缺困境，且消費者持續搶購新iPhone，公司今天公布，本會計年度第2季的銷售和獲利創新高，且優於華爾街分析師預期。

路透社報導，蘋果第2季在美洲銷售成長19%，在歐洲和中國則為個位數成長。

蘋果盤後交易股價一度上漲2.3%。

總部設在矽谷的蘋果是全球市值最高企業，公司現將目標擺在維持iPhone和其他硬體的高需求，同時還要提升音樂和影片訂閱等服務銷售。

最新財報顯示，公司在兩項目標上都取得進展。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）表示，市場「對於我們產品的需求持續強勁」，且服務銷售創紀錄新高。

根據金融資訊業者路孚特（Refinitiv），蘋果整體第2季營收為973億美元，較上年成長8.6%，且優於分析師平均預估的938.9億美元。

第2季全球手機銷售達506億美元，較一年前增加5.5%，優於分析師平均預估的478.8億美元。服務銷售部分成長17%，來到198億美元，也高於平均預估的197.1億美元。

第2季獲利250億美元或每股1.52美元，高於分析師預期的232億美元和每股1.43美元。（譯者：楊昭彥/核稿：徐睿承）1110429

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