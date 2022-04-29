中國暫停進口煤炭關稅 外媒：俄羅斯或得益

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（中央社台北29日電）中國將免除進口煤炭關稅，外媒分析，中國進口俄羅斯燃料煤由徵收6%關稅降至零，加上多國對俄羅斯煤炭祭出禁令，中國表示將繼續與俄方保持「正常貿易」，新政策可能令俄羅斯得益。

俄羅斯煤炭遭多國制裁後，引發全球搶煤熱潮。為了確保煤炭進口優勢，中國28日公布，自今年5月1日至明年3月31日，對煤炭實施稅率為零的進口暫定稅率。

紐約時報中文網29日報導，中國這項決定可能使俄羅斯受益。

報導指出，中國一直避免批評俄羅斯對烏克蘭的入侵，表示將繼續與俄羅斯進行「正常貿易」，對積極幫助俄羅斯規避西方制裁採取謹慎態度。

去年中國從俄羅斯進口的煤炭近70億歐元（約新台幣2170億元），去年下半年中國短暫出現煤炭短缺，從俄羅斯進口的煤炭量更增加約一倍。

不過，中國在去年底和今年年初迅速增加國有煤礦產量，以解決煤炭短缺問題。今年3月中國進口俄羅斯煤炭數量比去年同期下滑近3成。

報導分析，全球煤炭市場面對的一大問題，是中國會不會認定去年底的俄羅斯煤炭進口量代表「正常貿易」，或中國從俄羅斯進口煤炭的數量會否回落到之前水平。

報導引述新加坡基金管理公司Keshik Capital的大宗商品分析師滕博爾（Alex Turnbull）表示，最近數週，中國煤炭進口商難以找到願意提供貨輪運輸俄羅斯煤炭的船東。不過，預計一條新的跨境鐵路線最快將於5月開通，這可能會擴大中國購買俄羅斯煤炭的能力。

滕博爾說，中國廣東省許多發電廠基本上要從印尼購買煤炭，因為這些發電廠需要使用印尼的煤炭，達到最高效率。北方的發電廠煤炭來源主要視乎價格，它們可以從中國境內外不同的供應商中選擇。

路透社28日報導，中國以往從進口俄羅斯燃料煤徵收6%關稅，有中國煤炭進口商認為可以受惠於政府取消進口煤炭關稅。最近數週，有進口商開始查詢有關進口俄羅斯煤炭事宜。

不過也有煤炭進口商表示，現在中國面對的問題，不是煤炭供應問題，而是需求疲弱問題。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110429