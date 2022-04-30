異議人士遭判監禁掀波 德國、土耳其互召見大使

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡29日專電）德國今天召見土耳其大使，抗議土耳其法院判異議人士奧斯曼．卡瓦拉終身監禁。土耳其也以牙還牙，召見德國大使，指責德國企圖干預土耳其獨立法院的判決。

出生於巴黎的慈善家、同時也是倡議人士的卡瓦拉（Osman Kavala）25日遭判終身監禁，罪名是支持2013年伊斯坦堡哲吉公園（Gezi Park）抗議活動及2016年未遂政變，藉此推翻政府。其他7名被告因相同罪名被判處18年刑期。

西方國家政府及人權組織厲聲抨擊這項判決，德國也見相關示威活動。德國外交部發言人柏格（Christofer Burger）在柏林告訴記者，土耳其駐德大使今天上午被召見；德國呼籲其他歐洲聯盟（EU）國家加入外交抗議之列。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）則說，「我們預期奧斯曼．卡瓦拉立即獲釋，歐洲人權法院（European Court of Human Rights）已強制要求土耳其這麼做」。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）引述外交消息人士指出，負責歐盟事務的外交部次長凱馬克徹（Faruk Kaymakci）今天下午召見德國駐土國大使舒爾茲（Jurgen Schulz），並告訴他任何機構、政府或國家都不能質疑土耳其獨立司法機構的判決。

凱馬克徹強調，土耳其是法治國家，了解其憲法及國際義務。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）27日回應西方抨擊聲浪時，指控卡瓦拉是「土耳其版的」富豪兼慈善家索羅斯（George Soros），並揚言驅逐干預土耳其內政的西方外交官。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，喬治亞及烏克蘭民眾運動曾導致兩國民選政府倒台，而索羅斯據稱對相關運動具影響力。

哲吉公園抗議活動原本參與人數不多，後來演變成全國性示威，事件造成8名抗議人士和1名官員喪生。

另外，土耳其政府指控葛蘭恐怖組織（FETO）及領導人、流亡美國的伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）策劃2016年7月15日政變，事件造成251人死亡、近2200人受傷。（編輯：周永捷）1110430