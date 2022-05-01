艾菲爾鐵塔周邊2024大改造 巴黎居民推救樹請願

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（中央社巴黎30日綜合外電報導）法國巴黎意在2024年奧林匹克運動會之前重新開發規劃艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）周圍地區，當中一項砍22棵樹的計畫卻引發居民反彈。

法新社報導，巴黎市長辦公室希望在艾菲爾鐵塔塔腳搭建旅遊中心和辦公室。建築規劃圖中，可看到半埋沒的建築群覆蓋在綠色植物之中。

然而，社運人士仍發動請願敦促市長辦公室放棄這項計畫，並格外關注一些老樹的命運。

由4個環保團體發起的請願說，「我們反對砍伐、危害數十棵健康的樹，尤其是樹齡100年、200年的老樹，它們是巴黎貨真價實的綠肺。」

目前請願書已取得約3.5萬人簽名支持。

副市長葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）試圖緩和反對這項計畫的聲音，說：「沒有百年老樹會被砍伐。」

副市長幕僚告訴法新社說，他們正努力減少砍樹數量，目前已經把原本要砍的42棵減為22棵。

他們同時強調，巴黎的這項發展計畫也會在擁擠市中心種植數十棵樹、創造綠色空間。

但社運人士仍不買帳，請願團體之一SOS Paris的卡雅特（Philippe Khayat）說：「他們創造植被，但同時間也毀了很多植被。」

艾菲爾鐵塔是世界最著名的建築物之一，每年訪客多達700萬人。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110501