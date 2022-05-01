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撤離馬立波平民行動展開 澤倫斯基：百人已撤出

2022/5/1 23:56
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（中央社基輔1日綜合外電報導）聯合國人道事務協調廳（OCHA）今天表示，正在執行「安全通行行動」，將烏克蘭馬立波市亞速鋼鐵廠（Azovstal）的平民撤離。烏克蘭總統澤倫斯基證實，首批100位平民已經撤離。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，這些平民明天將抵達西南方約220公里外的烏克蘭控制城鎮札波羅熱（Zaporizhzhia），目前還在安排其他平民撤離亞速鋼鐵廠。

OCHA發言人阿布瑞烏（Saviano Abreu）告訴路透社，這項行動於4月29日展開，目前正由紅十字國際委員會（ICRC）、俄羅斯和烏克蘭協調進行。

他說，撤離車隊於4月30日早上抵達鋼鐵廠，為了不危及被疏散的平民和車隊安全，不便公布進一步細節。

在日內瓦，聯合國發言人萊克（Jens Laerke）今天也證實，安全通行行動正在亞速鋼鐵廠進行中。

他補充說，疏散平民的車隊於4月29日出發，行駛約230公里，於當地時間30日早上抵達位在馬立波的亞速鋼鐵廠。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110501

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