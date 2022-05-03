COVID-19全球最新情報5/3

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隨著國內確診數攀升，接觸者匡列人數隨之大增，疫情指揮官陳時中說，將考慮調降匡列限制強度及天數，上路執行關鍵在第3劑施打率。圖為民眾2日在台北車站疫苗接種站施打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社台北3日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，2日出現年紀最小重症，是一名未滿一歲女嬰；總統府新增12名憲兵染疫。上海疫情尚未平息且防控管理失靈，還傳出活人被裝屍袋差點火化案例。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間3日上午7時，全球至少623萬7594人感染COVID-19病逝，至少5億1405萬4544人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2日下午在疫情記者會中宣布，新增1萬7801例本土病例，創疫情以來新高，確診個案中新增14中症、7重症，新增3例死亡個案。另新增57例境外移入病例。

新增的7名重症個案中，包含一名未滿一歲女嬰，本身有神經系統疾病，無接種疫苗，在4月26日出現發燒症狀，赴診所就醫後返家，28日出現呼吸困難症狀，送醫採檢陽性，因呼吸窘迫插管，目前仍在加護病房救治，使用呼吸器及瑞德西韋藥物治療。

另外，隨著確診數攀升，接觸者匡列人數隨之大增，陳時中說，將考慮調降匡列限制強度及天數，上路執行關鍵在第3劑施打率。

指揮中心2日上修這波本土疫情高峰單日高推估為20萬例，比日前公布的10萬例多出1倍；有醫師建議疫情熱區應加強限制，如禁止內用，但指揮官陳時中重申不傾向嚴格管制。

另外，總統府發言人張惇涵2日表示，總統府新增13名確診案例，1名為總統府員工，另外為12名憲兵，這些案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。

● 中國

中國官方2日通報新增7822個COVID-19病例（含確診與無症狀感染者），其中新增本土7741例，至於浮現疫情警訊的首都北京則是新增本土染疫數41例。

上海2日通報本土COVID-19新增染疫病例共7333例，死亡病例32例，這是上海連續2天通報本土染疫低於萬例以下，疫情逐步趨緩。而根據最新的管控標準，上海有1514萬名居民屬於防範區，可在區內有不同程度的活動，當中仍有住戶只可7天2次限時分批購物。

上海市普陀區新長征福利院把仍有呼吸的老人裝進屍袋、險將老人火化的離譜事件，引起民憤。官方調查後對區民政局長等5人問責，並吊銷涉事醫生執業證，由公安機關對其立案調查。

另外，上海市官方2日正式公布全市企業復工、復產程序，並宣布下一步將公布企業復工、復市工作通知和防疫指南，且將正式建立全市企業復工、復市「白名單」，供5類企業率先申請。

北京市方面，過去24小時新增COVID-19本土感染50例，使這波疫情本土感染累計達400例。北京故宮博物院2日宣布，3日起關閉所有室內展廳。

● 香港

香港2日新增283例COVID-19確診，另有5人死亡；整體而言，香港疫情近期持續呈現下降之勢。

2日是香港第5波疫情3月中從高峰回落後，單日確診病例數最少的一次。由於疫情轉趨緩和，港府近半月來陸續放寬一些對內及對外的防疫限制。

● 韓國

韓國因確診病例減少而放寬室外口罩佩戴令，但在Omicron變異株盛行情況下，許多人仍選擇繼續把口鼻遮好遮滿，說有口罩的保護讓他們安心一些。

一位52歲民眾告訴路透社，如果單日確診繼續降至5000例左右，她會比較放心的不去戴上口罩。

韓國1日的新增確診達2萬84例，遠低於3月中旬的逾62萬例。

韓國室內仍需佩戴口罩，室外超過50人的場合，如集會、演唱會和體育場館也需佩戴。

※ 大洋洲

● 紐西蘭

紐西蘭因疫情封鎖兩年多後，已重新開放國際旅客入境。旅客們2日抵達奧克蘭機場，許多人與親朋好友溫馨團圓。

英國廣播公司（BBC）報導，來自60多個國家和地區民眾現在如果打了COVID-19疫苗和檢測陰性，就可以進入紐西蘭。

※ 非洲

● 南非

南非艾斯平藥廠（Aspen Pharmacare）去年11月協商一項授權案，內容是包裝和銷售嬌生（Johnson & Johnson）的COVID-19疫苗，並行銷非洲各地。其COVID-19疫苗製造廠號稱是非洲第一間，但公司主管日前表示，工廠可能面臨關閉命運。

根據世界衛生組織3月底的最新資料，在非洲每6人中只有1人完整接種疫苗。但艾斯平高級主管尼克勞（Stavros Nicolaou）說，他們的疫苗「沒接獲任何訂單」。

非洲國家有物流問題，又面臨缺乏技術性員工、冷鏈，以及其他疫苗配送難題。此外，疫苗捐贈國一開始雖冷落非洲，後來已經補上，現在非洲疫苗供應充足。（編輯：楊昭彥/核稿：陳正健、蔡佳敏）1110503