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上海疫情趨緩 公布全市企業復工復產程序

2022/5/2 19:38（5/2 21:32 更新）
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疫情趨緩，上海市2日正式公布全市企業復工、復產程序。圖為1日上海黃浦江上運送物資的貨船。（中新社）
疫情趨緩，上海市2日正式公布全市企業復工、復產程序。圖為1日上海黃浦江上運送物資的貨船。（中新社）
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（中央社台北2日電）疫情趨緩，上海市官方今天正式公布全市企業復工、復產程序，並宣布下一步將公布企業復工、復市工作通知和防疫指南，且將正式建立全市企業復工、復市「白名單」，供5類企業率先申請。

綜合中國媒體報導，上海市發改委等部門今天聯合發布「上海復工復產52問」，訂定全市復工、復產申請流程及歸納企業可能產生疑問的52個相關問題。而申請流程可分為準備、申請、查驗、復工通知、復工復產等5道程序。

這項「上海復工復產52問」並提到，日前上海市官方公布「上海市工業企業復工復產疫情防控指引（第一版）」，已預先設定2批「白名單」企業名單，全市共有1854家企業名列其中。

上海市發改委表示，上海將建立的商貿企業復工復市「白名單」，將率先開放運行保障、防疫物資保障、重要功能保障、連續生產作業、配套基礎支撐等5類企業提出申請。

同時，上海市也將全力支持對長三角、全中國產業鏈供應鏈影響較大的大型產業鏈企業群，率先復工復產。

至於復工、復產申請程序，內容提到，企業可向各園區提出申請，並由園區進行相關評估後直接審批。通過審核的企業，即納入復工、復產企業名錄。但這些企業必須嚴格落實防疫「一企一方案」，方案並須上報所屬區政府審核，視具體審核情況決定解封復工時間。（編輯：邱國強）1110502

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