日本行憲75週年 民調：6成民眾贊成修憲創新高

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）今天是日本行憲75週年，日本讀賣新聞民調顯示，支持修憲者占60%，創新高，反映俄羅斯侵略烏克蘭、北韓發射飛彈等，使得民眾對安全保障的關心度增高。日本行憲75年，至今未曾修憲。

讀賣新聞公布有關憲法的最新民調（郵寄問卷方式）結果顯示，認為「最好修憲」者占60%（上次於去年3至4月民調為56%），這是2015年起進行郵寄問卷方式民調以來的最高紀錄；認為「不修憲比較好」者占38%（去年民調為40%）。

民眾被問及認為修憲的條文或增加什麼新條文比較好的問題（答案可複選）時，以選答「擁有自衛的軍隊」者有45%，居最多、「對於緊急事態的應對」占38%、「教育的無償化」有36%。

日本憲法第9條第2項規定日本不擁有戰力等，民眾被問及是否有必要修改此條文時，回答「有必要」者占50%（上次民調46%）、「不必要」者占47%（同上次民調）。但是有關規定放棄戰爭的第9條第1項，認為「沒必要修改」者占80%（同上次民調）。

民眾被問及有關當大災難或疫情擴大等緊急事態發生之際政府權責的問題，支持「修憲以明文規定」者占55%、「不修憲，以個別法律因應」者占42%。

這項民調反映受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、各種災害陸續發生的影響，民眾要求憲法能對緊急事態做好因應的聲浪持續增高。

讀賣新聞社的這項調查於3月15至4月21日針對日本全國18歲以上的3000位民眾進行民調，獲得2080人回答（回答率69%）。

朝日新聞社也進行有關民眾對憲法看法的最新民調（郵寄方式）顯示，認為有必要修憲者占56%，這是朝日於2013年實施郵寄方式民調以來，支持修憲比例最高的紀錄。最新民調結果也顯示，認為不需改變憲法第9條者占59%。

民眾被問及認為現行的日本國憲法是不是一部好憲法時，回答「是」者占58%（去年民調57%）、回答「不認為是」者占32%（去年30%）。

朝日新聞社於2013年每年實施同樣民調，回答「是」者占50%至60%之間，今年也不見有大變化。

朝日民調問支持修憲者認為需修憲的理由，在8個選項中可選3項的情況下，以回答「國防的規定不充分」有29%（去年26%），居最多、其次是「憲法已舊」者27%（去年21%）、「國會架構有問題」者21%（去年14%）。

朝日指出，這項民調實施的時間正值俄羅斯侵略烏克蘭，民調結果顯示認為憲法有關「國防的規定不充分」者比例比去年調查結果微增。

朝日新聞社於3月15至4月25日之間進行針對18歲以上民眾3000人的郵寄問卷方式民調，有效回答者1892人（回收率63%）。

日本放送協會（NHK）最新民調顯示，民眾被問及是否關心修憲議題時，表示「很關心」者占16%、「還算關心」者49%、「不太關心」者27%、「毫不關心」者7%。2018年以來的民調結果，對修憲議題關心者有減少的傾向，但這次民調顯示，對修憲議題關心者增多。

這項民調顯示，對於現行憲法，「支持修憲」者占35%、認為「沒必要修憲」者占19%、回答「不予置評」者占42%。

認為「沒必要修憲」者被問及理由時，以回答「希望守住規定放棄戰爭的憲法第9條」者占61%，居最多。其次是「人民已適用」者16%、「可守護基本人權」者15%、「修改的話，會損及與亞洲各國等的國際關係」者3%。

有關憲法第9條是否有必要修改的問題，NHK民調顯示，回答「有必要修」者占31%、「沒必要修」者30%、「不予置評」者占34%。

NHK去年同時期也實施同樣的民調，結果答「沒必要修改憲法第9條」者比認為有必要修改者稍多，但這次回答有必要修改憲法第9條者微增。

認為有必要修改憲法第9條者被問及理由時，以答「憲法應明載可擁有自衛力」者占64%，居最多、其次是「憲法應修成可參加以聯合國為主的軍事活動」者20%、「應明載放棄包含自衛隊在內的軍力」者8%、「可在海外行使武力」者4%。

認為沒必要修憲法第9條者被問及理由時，以回答「憲法第9條是這部和平憲法的最重要條文」者占70%，居最多、答「不用修改，也能以憲法解釋的變更應對」者15%、「會失去在海外行使武力的限制」者9%、「將損及與亞洲各國等的國際關係」者4%。

對於規定日本放棄戰爭、不擁有戰力的憲法第9條，回答「非常肯定」者占23%、「還算肯定」者47%、「不太肯定」者19%、「毫無肯定」者7%。（編輯：陳惠珍）1110503