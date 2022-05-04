更多編輯台推薦新聞：
禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基
國際

禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台鐵公司化勞資無交集 工會發起6/3端午不加班
首頁 / 國際

日本未滿15歲兒童1465萬人 連續41年減少

2022/5/4 17:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京4日綜合外電報導）日本少子化情況一年比一年嚴重，官方推估，今年未滿15歲兒童共有約1465萬人，較去年減少約25萬人，連續41年減少，且占總人口比率也跌到11.7%，連續48年下滑。

日本放送協會（NHK）報導，5月5日是日本兒童節，根據日本政府總務省推估，截至5月1日止，全國共有約1465萬未滿15歲的兒童，較去年減少約25萬人，且打從1982年起就一年少過一年，至今已連續41年減少。

目前孩童占總人口比率約11.7%，同樣呈現連續48年下滑的少子化情況。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

從兒童各年齡層來看，12歲到14歲約323萬人、9歲到11歲約313萬人、6歲到8歲約301萬人、3歲到5歲約278萬人、0歲到2歲約251萬人，可看出「年齡愈低人數愈少」。

從日本47個都道府縣來看，兒童占該地人口比率最高的是沖繩縣約16.5%、滋賀縣13.4%次之、佐賀縣13.3%排名第3；兒童占該地人口比率最低的是秋田縣9.5%、次低的是青森縣10.4%、第3低的是北海道10.5%。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110504

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族