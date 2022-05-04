日本未滿15歲兒童1465萬人 連續41年減少
2022/5/4 17:34
（中央社東京4日綜合外電報導）日本少子化情況一年比一年嚴重，官方推估，今年未滿15歲兒童共有約1465萬人，較去年減少約25萬人，連續41年減少，且占總人口比率也跌到11.7%，連續48年下滑。
日本放送協會（NHK）報導，5月5日是日本兒童節，根據日本政府總務省推估，截至5月1日止，全國共有約1465萬未滿15歲的兒童，較去年減少約25萬人，且打從1982年起就一年少過一年，至今已連續41年減少。
目前孩童占總人口比率約11.7%，同樣呈現連續48年下滑的少子化情況。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
從兒童各年齡層來看，12歲到14歲約323萬人、9歲到11歲約313萬人、6歲到8歲約301萬人、3歲到5歲約278萬人、0歲到2歲約251萬人，可看出「年齡愈低人數愈少」。
從日本47個都道府縣來看，兒童占該地人口比率最高的是沖繩縣約16.5%、滋賀縣13.4%次之、佐賀縣13.3%排名第3；兒童占該地人口比率最低的是秋田縣9.5%、次低的是青森縣10.4%、第3低的是北海道10.5%。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110504
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。