俄軍猛攻烏克蘭亞速鋼鐵廠 克里姆林宮否認

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（中央社札波羅熱4日綜合外電報導）俄羅斯軍隊對位於烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）發動猛烈攻擊，也在烏東各地進行轟炸。克里姆林宮則否認對亞速鋼鐵廠發動攻擊。

法新社報導，俄烏戰爭進入第3個月，莫斯科將新攻勢集中在烏東和烏南，而西方盟國繼續向基輔提供資金和武器，以迫使俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）撤退。

地方當局表示，昨天的一連串攻擊中，烏東頓內茨克州（Donetsk）有21名平民死亡，28人受傷。

頓內茨克州州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）表示，21死當中有10人於阿夫迪夫卡（Avdiivka）焦炭廠喪命，這是俄軍約一個月前攻擊克拉莫托斯克（Kramatorsk）一座車站以來的最高單日死亡人數。阿夫迪夫卡廠是歐洲最大焦炭廠之一。

在此同時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenksky）表示，在馬立波撤離行動中，成功疏散超過150人。

澤倫斯基在每日演說中表示：「今天有156人抵達（烏克蘭控制城市）札波羅熱，有婦女跟兒童。他們已經躲藏在避難所兩個多月。」

馬立波市長的一名顧問表示，在聯合國和紅十字會協助下，馬立波今天展開進一步疏散行動。

但聯合國烏克蘭人道主義協調員盧布拉尼（Osnat Lubrani）警告，「可能還有更多平民受困」在亞速鋼鐵廠廣闊地下設施中。

路透社報導，馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）今天在電視台上表示，部分烏克蘭戰士和平民受困的亞速鋼鐵廠正爆發激烈戰鬥，目前已與負嵎頑抗的烏軍失聯，且等待從當地撤離的平民包括逾30名小孩。

但克里姆林宮今天否認俄軍對烏克蘭士兵死守的亞速鋼鐵廠發動攻擊。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）提到蒲亭上個月下達不該對那個地區進行攻擊的命令，並告訴記者：「最高統帥公開下令取消攻擊。並沒有任何攻擊。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110504