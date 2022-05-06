COVID-19全球最新情報 5/6

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（中央社台北6日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，美國染疫死亡破百萬，最新病毒變異株威脅日增；心理問題成封城次生災害，4成上海人出現抑鬱情緒。

世界衛生組織（WHO）5日公布最新報告估計，這場疫情在2020到2021年的兩年期間奪走1330到1660萬條人命，數字近乎可直接歸因人數的3倍。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間6日上午7時，全球至少624萬6879人染疫病逝，至少5億1596萬948人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心5日公布新增3萬106例確定病例，分別為3萬35例本土個案及71例境外移入（36例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增5例死亡，其中2例男性、3例女性，年齡介於20多歲至80多歲，皆屬重度感染個案與具慢性病史。

確診病例定義12日起改為居家隔離、居家檢疫及自主防疫等3類對象，如快篩陽性經醫事人員確認即為確診，以維持採檢量能。

● 中國

中國疫情日漸緩和，官方5日通報新增5038例本土病例，其中上海占4651例，北京占50例；新增13人病亡，都來自上海通報；現有重症650例。

上海本土確診病例每日通報數字持續下降，4日新增確診病例261例和無症狀感染者4390例，合計4651例。數字大致降回到3月底開始封控時的水準。

上海封城超過1個月，除了民生物資問題外，心理問題也逐漸浮現。據統計，過去30天內上海市民搜尋「心理諮詢」等關鍵字的情形大幅增加253%，整體負面情緒達兩年內高點。

北京市本土疫情未歇。官方5日通報新增感染者39例，且存在兩條獨立傳播鏈，目前已波及15個行政區，社會面仍有零星隱匿傳染源，傳播途徑尚未完全阻斷。

中國歐盟商會5日發布一項調查報告指出，由於供應鏈陷入混亂、營收預測下調及員工人力不足等因素影響，北京當局嚴格的清零防疫政策已導致在中國營運的歐洲企業信心大減。

● 香港

香港5日新增321起確診病例，過去24小時又有5人染疫死亡。香港學校上月19日起逐步恢復實體上課後，5日通報有25間學校出現病例，涉及26名師生。

香港1月初爆發第五波疫情迄今，累計確診人數逾119.3萬，9120人死亡，病死率0.76%。

隨著第5波疫情趨緩，香港5日起放寬餐飲店每桌人數，由原先4人增至最多8人；一早不少市民到酒樓飲茶，普遍對放寬社交距離措施表示高興。

● 日本

日本首相岸田文雄5日傍晚在倫敦市政廳舉行演講時表示，6月起將鬆綁邊境管制，鬆綁程度比照歐美國家。

※ 歐洲

歐盟藥品管理局（EMA）5日表示，已開始針對是否批准莫德納疫苗用於6個月至5歲兒童進行評估，5歲以下幼童是大多數國家目前唯一不符合接種資格的年齡族群。

※ 美洲

● 美國

根據國家廣播公司新聞網（NBC News）彙整數據，美國染疫病故人數4日累計破100萬例，Omicron亞種BA.2出現亞種，使得全美疫情又有升溫趨勢。

美國大型研究發現，SARS-CoV2病毒變異株Omicron本質上和先前其他版本的變異株一樣嚴重，推翻了過去研究認為Omicron傳染力更強、卻比較不嚴重的假設。（編輯：林沂鋒/核稿：盧映孜）1110506