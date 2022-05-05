美研究：Omicron本質和先前其他變異株一樣嚴重

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美國研究發現，SARS-CoV2病毒變異株Omicron本質上和先前其他版本的變異株一樣嚴重。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國大型研究發現，SARS-CoV2病毒變異株Omicron本質上和先前其他版本的變異株一樣嚴重，推翻了過去研究認為Omicron傳染力更強、卻比較不嚴重的假設。

4名科學家以13萬名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者紀錄為本，執行了這項研究。他們表示：「我們發現，不同時期的住院和死亡風險幾乎相同。」他們指的是過去2年不同變異株在全球成為主流病株的時期。

這項研究2日發表於Research Square平台，目前正在「自然集團」（Nature Portfolio）接受同儕審查，內容已針對人口統計、疫苗接種狀態及「查爾森共病指數」（Charlson Comorbidity Index）等干擾因素進行調整。查爾森共病指數能預測出現特定共病狀況的患者住院一年內的死亡風險。

來自麻州綜合醫院（Massachusetts General Hospital）、密涅瓦大學（Minerva University）和哈佛醫學院（Harvard Medical School）的科學家表示，先前假設Omicron變異株較不嚴重的研究是在南非、蘇格蘭、英格蘭和加拿大等地執行。

這幾名科學家說，他們的研究可能有諸多侷限，例如有可能低估了近期一波波疫情中已接種疫苗的患者人數和感染總人數，因為這項研究排除了在家快篩的病患。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110505