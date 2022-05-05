更多編輯台推薦新聞：
專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路
文化

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習
生活

中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展6/144

美研究：Omicron本質和先前其他變異株一樣嚴重

2022/5/5 15:29（5/6 12:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國研究發現，SARS-CoV2病毒變異株Omicron本質上和先前其他版本的變異株一樣嚴重。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
美國研究發現，SARS-CoV2病毒變異株Omicron本質上和先前其他版本的變異株一樣嚴重。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國大型研究發現，SARS-CoV2病毒變異株Omicron本質上和先前其他版本的變異株一樣嚴重，推翻了過去研究認為Omicron傳染力更強、卻比較不嚴重的假設。

4名科學家以13萬名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者紀錄為本，執行了這項研究。他們表示：「我們發現，不同時期的住院和死亡風險幾乎相同。」他們指的是過去2年不同變異株在全球成為主流病株的時期。

這項研究2日發表於Research Square平台，目前正在「自然集團」（Nature Portfolio）接受同儕審查，內容已針對人口統計、疫苗接種狀態及「查爾森共病指數」（Charlson Comorbidity Index）等干擾因素進行調整。查爾森共病指數能預測出現特定共病狀況的患者住院一年內的死亡風險。

來自麻州綜合醫院（Massachusetts General Hospital）、密涅瓦大學（Minerva University）和哈佛醫學院（Harvard Medical School）的科學家表示，先前假設Omicron變異株較不嚴重的研究是在南非、蘇格蘭、英格蘭和加拿大等地執行。

這幾名科學家說，他們的研究可能有諸多侷限，例如有可能低估了近期一波波疫情中已接種疫苗的患者人數和感染總人數，因為這項研究排除了在家快篩的病患。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110505

刊登在Research Square的研究：
SARS-CoV-2 Omicron Variant is as Deadly as Previous Waves After Adjusting for Vaccinations, Demographics, and Comorbidities
延伸閱讀
Omicron新亞變種能避開免疫力 可能引發新疫情科學家致力泛冠狀病毒免疫 研製能對付所有變種株疫苗研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩COVID住院病患認知恐受損 衰退程度相當老了20歲上海抗疫次生災害不斷 家屬悲痛盼解釋防疫新策略減災非全面清零 指揮中心下午說明自主健康管理快篩間隔縮短 未完成回報最高罰30萬元
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀