拯救鼠海豚熱情恐成俄幫凶？德部長籲環團勿提告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林5日綜合外電報導）德國經濟部長哈柏克呼籲環保人士不要對新建液化天然氣接收站計畫提起訴訟，警告他們拯救鼠海豚的熱情可能會無意中讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）有更多銀彈在手。

法新社報導，在俄國入侵烏克蘭後，德國正加速興建液化天然氣接收站，以接收來自更遠地區的能源供應，目的是迅速放棄俄羅斯管道輸送的能源。

但「德國環境援助組織」（DUH）反對在威廉港（Wilhelmshaven）興建接收站。這個環保團體表示，此舉將對敏感的生態系統造成不可逆的破壞，危及瀕危鼠海豚（porpoise）的生存空間。

綠黨（Green Party）籍的哈柏克（Robert Habeck）昨晚在德國廣電媒體RTL的訪問中說：「我是政府中最大的鼠海豚粉絲。」

但他警告，「你們的訴訟將使我們更加依賴」俄羅斯能源。

德國目前沒有液化天然氣接收站，因為當初原本指望擴展與俄羅斯的管線以獲得更多能源。

然而，俄國對烏克蘭的侵略行動打亂德國的算盤，柏林當局現正加快建設4座液化天然氣接收站。

首座接收站應該會於今年冬季在威廉港啟動運作；第2座預定於明年初前建在靠近漢堡（Hamburg）的布倫斯比特爾（Brunsbuettel）；另外兩座的地點還在檢視中。

除了關心海洋生物外，環保人士考量到液化天然氣是一種化石燃料，而且能源運輸會產生碳排，因此也對船運液化天然氣計畫持批評態度。

綠色和平（Greenpeace）德國分部主管凱瑟（Martin Kaiser）告訴「萊因郵報」（Rheinische Post）：「我們絕不能忘記化石燃料天然氣是氣候殺手之一。建造新的液化天然氣接收站會把我們逼入化石燃料死胡同，而且又燒錢。」

但隨著德國轉向永續能源以實現2045年碳中和目標，政府已表示天然氣是必要的過渡能源之一。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110506