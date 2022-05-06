烏克蘭立場 荷蘭與印度外交官網路互嗆

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（中央社記者林行健新德里6日專電）聯合國安全理事會昨天下午就烏克蘭形勢召開簡報會議，荷蘭的外交官因不滿印度立場在網路上開嗆，引起印度駐聯合國大使回應，雙方火藥味濃厚。

印度駐聯合國大使狄魯穆爾迪（T. S. Tirumurti）昨天在聯合國安理會烏克蘭簡報會上發言，今天清晨在推特貼出印度駐聯合國代表團的聲明全文。

聲明提到，對話與外交手段是決烏克蘭戰火的唯一辦法。此外，印度也「強烈譴責」了發生在布查鎮（Bucha）的平民被殺事件，表示支持就事件展開獨立調查。

雖然印度方的聲明中有著「強烈譴責」的措詞，但並未點名譴責哪個國家。

荷蘭駐英國大使巫斯特洛姆（Karel van Oosterom）在狄魯穆爾迪的推文下留言：「你不應在聯合國大會上投棄權票。要尊重聯合國憲章。」

11分鐘後，狄魯穆爾迪在推文串中回應：「大使，別擺出高人一等的姿態來數落我們。我們知道該怎麼做。」

印度時間下午2時，推特上已找不到巫斯特洛姆的推文。

聯合國大會4月7日針對是否暫停俄羅斯在聯合國人權理事會成員資格進行表決，結果有93張贊成票、24張反對票、58票棄權，俄國的人權理事會成員資格被停權。

印度投下棄權票；自從俄羅斯部隊今年2月入侵烏克蘭以來，印度在聯合國安全理事會、聯合國大會以及聯合國人權理事會所有尋求譴責或制裁俄羅斯的表決上，都投棄票權。

此外，印度也以折扣價向俄羅斯購買石油。面對質疑，印度政府官員回應，歐洲向俄羅斯採購的石油和天然氣比印度更多。

愈來愈多西方國家對印度的立場漸感失望，但印度學者認為在烏克蘭危機中不選邊站最為符合印度的國家利益，因為印度面對來自中國與巴基斯坦的威脅，在安全需求上高度依賴俄羅斯。（編輯：高照芬）1110506