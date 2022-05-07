土耳其2023大選 英媒：在野陣營恐失推候選人良機

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡6日專電）土耳其2023年將舉行總統及國會大選，在野陣營遲未推出人選迎戰。英國「金融時報」分析，總統艾爾段因斡旋俄烏戰事提升形象，在野陣營恐失扳倒他的良機。如果大選提前，在野陣營備戰期短，更為不利。

「金融時報」（Financial Times）昨天刊出專文分析，土耳其在野黨共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kılıçdaroğlu）上週宣布將與日益嚴重的貧困、通膨及不公義等問題「大戰一場」。這位戴眼鏡的73歲政壇老將，未指名道姓地對在野陣營競爭對手喊話：「要嘛加入我，要嘛別礙事。」

長期以來，基里達歐魯持續在民調中失利，受艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）奚落。不過，在基里達歐魯督軍下，CHP於2019年市長選舉一鳴驚人，拿下土耳其最大城市伊斯坦堡及首都安卡拉。

一般認為，基里達歐魯得以擊敗掌權近20年的艾爾段為目標，使鬆散的在野陣營團結。政治分析人士稱，在野陣營決定一同努力，加上大眾對土耳其經濟不滿，以及對境內360萬名敘利亞難民的不安日增，為艾爾段的競爭對手帶來史上最佳機運。

不過德國國際安全事務研究所（German Institute for International and Security Affairs）訪問學者艾森（Berk Esen）認為，執政黨分裂、在野陣營合作，以及經濟形勢確實在惡化，看不出艾爾段何以扭轉現狀。但是基里達歐魯將是偉大的造王者，不會是王。在野陣營高階官員也說，基里達歐魯勝算低。

民調顯示，伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）和安卡拉巿長亞瓦許（Mansur Yavas）有望一舉擊敗艾爾段。然而，隨著大選將在2023年6月前登場，外界越來越擔心在野陣營有可能浪費眼前機會。俄羅斯2月24日入侵烏克蘭更加深這類疑慮。

土耳其經濟因俄烏戰爭更為吃緊，還可能受到石油及天然氣價格飆升打擊，但艾爾段持續於雙邊斡旋，使土耳其在北大西洋公約組織（NATO）成員國眼中的重要性提升，艾爾段的國際形象也水漲船高。3月民調顯示，艾爾段的支持度略升。

一名在野黨高階人士對金融時報表示：「如果你去年問我，我會說艾爾段輸定了，現在我不太確定。」

土耳其3月通貨膨脹率飆升至61%，艾爾段仍是最受歡迎的政治人物之一。近年來，艾爾段對法院及中央銀行等機構施加前所未有的控制，並一再利用權力操縱選舉制度。

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在野陣營一直延遲推舉適當候選人的時間，安卡拉研究機構MetroPOLL創辦人森佳爾（Ozer Sencar）憂心這是在浪費寶貴光陰。他說，如果外在環境有利，艾爾段可能在今年秋天提前舉行大選，或是透過一系列民粹操作，例如再次提高最低薪資標準等方式，緩解對他的不利情勢。

如果大選真的提前，森佳爾說，在野陣營將很晚才開始展開艱鉅的競選活動，以及擬定經濟策略，試圖讓民眾相信他們有辦法改善經濟。不過民意調查顯示，在野陣營迄今為止未能做到這點。（編輯：陳惠珍）1110507