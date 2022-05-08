更多編輯台推薦新聞：
居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約
生活

診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析
生活

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析

防疫整理包》本土增4萬4294例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

防疫整理包》本土增4萬4294例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

基輔籲無國界醫生組織 協助營救馬立波死守烏軍

2022/5/8 06:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔7日綜合外電報導）基輔當局今天呼籲「無國界醫生組織」（MSF），協助撤離在受重創東南部港市馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）死守的烏克蘭官兵。

法新社報導，在做出此呼籲前數小時，基輔當局剛宣布，受困在亞速鋼鐵廠蘇聯時代龐大地下隧道和碉堡內的所有婦孺和年長平民已全部撤離。

如今各界愈來愈擔心，殘餘烏克蘭戰士以及包圍他們的俄羅斯部隊，即將展開攤牌對決。

烏克蘭遭暫時占據領土重新整合部發表英文聲明說，烏克蘭「呼籲MSF籌組撤離馬立波和亞速鋼鐵廠守軍任務，並提供醫療照護給傷者，他們的人權遭俄羅斯聯邦侵害。」

聲明又說，他們連續72天遭俄軍砲轟和攻擊。「如今缺醫藥、飲水和食物，受傷士兵因壞疽和敗血症性命不保。」

在平民持續撤離時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）6日表示，正展開「外交選項」致力營救受困在亞速鋼鐵廠的烏克蘭守軍。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基7日表示，已從馬立波市亞速鋼鐵廠營救出超過300名平民。

澤倫斯基在深夜演說中表示，當局如今將專注於撤離受傷者和醫護人員，以及致力為馬立波和周邊聚落的所有居民開闢人道走廊。（譯者：劉學源）1110508

延伸閱讀
俄國防部：從亞速鋼鐵廠撤離平民行動已完成基輔：受困婦孺和年長平民已全部撤離亞速鋼鐵廠烏克蘭：50名平民自馬立波的亞速鋼鐵廠撤離
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族