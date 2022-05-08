基輔籲無國界醫生組織 協助營救馬立波死守烏軍

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（中央社基輔7日綜合外電報導）基輔當局今天呼籲「無國界醫生組織」（MSF），協助撤離在受重創東南部港市馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）死守的烏克蘭官兵。

法新社報導，在做出此呼籲前數小時，基輔當局剛宣布，受困在亞速鋼鐵廠蘇聯時代龐大地下隧道和碉堡內的所有婦孺和年長平民已全部撤離。

如今各界愈來愈擔心，殘餘烏克蘭戰士以及包圍他們的俄羅斯部隊，即將展開攤牌對決。

烏克蘭遭暫時占據領土重新整合部發表英文聲明說，烏克蘭「呼籲MSF籌組撤離馬立波和亞速鋼鐵廠守軍任務，並提供醫療照護給傷者，他們的人權遭俄羅斯聯邦侵害。」

聲明又說，他們連續72天遭俄軍砲轟和攻擊。「如今缺醫藥、飲水和食物，受傷士兵因壞疽和敗血症性命不保。」

在平民持續撤離時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）6日表示，正展開「外交選項」致力營救受困在亞速鋼鐵廠的烏克蘭守軍。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基7日表示，已從馬立波市亞速鋼鐵廠營救出超過300名平民。

澤倫斯基在深夜演說中表示，當局如今將專注於撤離受傷者和醫護人員，以及致力為馬立波和周邊聚落的所有居民開闢人道走廊。（譯者：劉學源）1110508