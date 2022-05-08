訪羅馬尼亞 美第一夫人：烏國難民媽媽勇氣非凡

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（中央社布加勒斯特7日綜合外電報導）美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）今天在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）的一間教室裡，會見烏克蘭難民媽媽們和教育人員，讚揚這群女性的堅毅和勇氣。

在維吉尼亞州一所社區大學教授英文和寫作的吉兒，走訪羅馬尼亞和斯洛伐克，會見美國駐軍和烏克蘭難民。

路透社報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭不久，薩拉馬托瓦（Svitlana Salamatova）和蘇希柯（Anna Sushko）即逃離烏國首都基輔（Kyiv）；她們同是非政府組織的創辦人，聚焦婦女與教育議題上。另一位女姓柯諾瓦洛娃（Anastasiia Konovalova）則是帶著蹣跚學步的稚子離開敖德薩（Odesa）家園。

雖然歷經磨難考驗，但她們很快找到方法，運用自己的技能協助難民同胞，她們也在當地政府組織、志工與官員的支援下，於布加勒斯特為烏克蘭孩童設立了幼稚園和數間教室。

柯諾瓦洛娃本身也是教師，她告訴吉兒：「我帶著3歲兒子跨過邊界，一心一意帶著孩子遠離一個被轟炸的城市。」她說：「幸好有羅馬尼亞人，我想甚至羅馬尼亞人都不知道自己可以這麼棒。」

自俄羅斯入侵烏克蘭後，有近91萬烏國人民逃往羅馬尼亞，當地慈善團體、地方當局和政府機構及數以千計志工人員提供他們食物、庇護所和交通運輸等協助；而目前已有許多難民輾轉他處，約有8萬人留在羅馬尼亞，主要是婦女和幼童。

薩拉馬托娃表示：「現在我才明白有個教育場所是多麼重要，而不只是教育工作本身而已…我們女性有時間來重建生活。」她說，有900名孩童在排隊等待教室。

吉兒由羅馬尼亞總統夫人卡門．約翰尼斯（Carmen Iohannis）陪同訪問；卡門也是一位教師。

吉兒告訴烏克蘭婦女們說：「母親會為孩子做任何事…妳們有著非凡的勇氣與毅力。」

蘇希柯夫表示：「世界是如此開放，我們心中是沒有邊界的。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110508