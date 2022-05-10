美商稱中國防疫政策過苛 憂外國員工大量出走

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（中央社深圳9日綜合外電報導）中國美國商會今天表示，由於中國嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施與持續的封城政策，美國在華企業很難說服海外人員加入。

美國有線電視新聞網（CNN）和路透社報導，中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）在4月29日到5月5日展開調查，對象是在中國的121家美國企業，49%表示外國員工表示非常不可能、或拒絕移居中國，原因在於COVID相關政策；有82%企業特別指出，無法確定隔離與封鎖時間會持續多久，是主要原因。

中國美國商會主席華剛林（Colm Rafferty）說：「我們準備面對今年夏天外國人才的出走潮。愈來愈少海外員工願意承接在中國的職缺。」

飛到中國的國際航班目前仍極為有限，也可能被臨時取消；而乘客在登機前，還要先從海外的中國大使館取得許可，多數人入境後會被要求隔離3週。

華剛林表示：「我們理解中國選擇以健康和安全優先一切，但目前的措施正扼殺美國企業對中國的信心。」

海外企業集團持續對中國的COVID管控感到不耐，上海2500萬人口中的大多數人，一個多月來都被要求宅在家中；首都北京也正逐漸收緊防疫措施。

根據調查，51%受訪者表示，由於新一波疫情爆發，他們不是延後就是減少投資；有58%已調降今年的營收預測。

中國歐盟商會（EU Chamber of Commerce in China）上週調查發現，近1/4受訪者正考慮將目前、或是計劃的投資移出中國，比今年初的數量多出一倍以上。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110510