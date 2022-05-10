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安迪沃荷「槍擊瑪麗蓮─鼠尾草藍版」 58.5億落槌

2022/5/10 14:09（5/10 17:41 更新）
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美國藝術家安迪．沃荷以已故女星瑪麗蓮夢露肖像為創作靈感的著名代表作，9日在紐約佳士得拍賣會以1億9500萬美元落槌。（圖取自佳士得拍賣行網頁christies.com）
美國藝術家安迪．沃荷以已故女星瑪麗蓮夢露肖像為創作靈感的著名代表作，9日在紐約佳士得拍賣會以1億9500萬美元落槌。（圖取自佳士得拍賣行網頁christies.com）
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（中央社紐約9日綜合外電報導）美國普普藝術大師安迪．沃荷以已故女星瑪麗蓮夢露肖像為創作靈感的著名代表作，今天在紐約佳士得拍賣會以1億9500萬美元落槌，成為公開拍賣價格最昂貴的20世紀藝術品。

綜合法新社和路透社報導，安迪．沃荷（Andy Warhol）1964年創作的「槍擊瑪麗蓮─鼠尾草藍版」（Shot Sage Blue Marilyn），是他以1962年逝世的好萊塢巨星瑪麗蓮夢露為靈感的絹印作品，今天在佳士得（Christie's）曼哈頓總部拍賣，開賣4分鐘便以1億9504萬美元（約新台幣58.5億元）成交。

佳士得先前預估，這幅作品很可能在春季拍賣會以破紀錄的2億美元高價售出。

雖然落槌價略低於這個門檻，仍打破20世紀作品先前拍出的紀錄；西班牙藝術家畢卡索（Pablo Picasso）的「阿爾及爾的女人」（Women of Algiers）2015年拍出1億7940萬美元高價。

義大利文藝復興巨匠達文西（Leonardo da Vinci）的曠世鉅作「救世主」（Salvator Mundi）2017年以4億5030萬美元天價落槌後，一直是任何時期所有藝術品拍賣的最高成交紀錄。

安迪．沃荷以瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）肖像為靈感，創作了數幅絹印作品。曾有一名訪客造訪安迪．沃荷在曼哈頓的工作室時，持槍朝這些作品射擊，這些作品因而被稱為「槍擊」系列。

佳士得拍賣行在聲明中形容100公分見方的「槍擊瑪麗蓮─鼠尾草藍版」是「現存最稀有也最卓越的圖像作品之一」。

英國「天空新聞網」（Sky News）提到，這系列有5幅作品，包括紅色、橙色、藍色、鼠尾草藍和藍綠色，前4幅遭子彈擊穿，但順利修復。

佳士得拍賣行的20世紀暨21世紀藝術部門主管羅特爾（Alex Rotter）說：「安迪．沃荷的瑪麗蓮絕對是美國普普藝術的巔峰，也是美國夢的許諾，同時承載了樂觀、脆弱、名人和肖像學。」

1998年，國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）以1700萬美元價格售出「槍擊瑪麗蓮─橙色版」。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110510

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