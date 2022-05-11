美國防情報局長：烏軍已擊斃8至10名俄羅斯將領

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國國防情報局（DIA）局長柏瑞爾（Scott Berrier）今天告訴聯邦參議院軍事委員會說，烏克蘭在與俄羅斯的衝突中，已擊斃「8至10名」俄羅斯將領。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國官方密切關注俄羅斯將領陣亡人數攀升，這在現代軍事中是個不尋常的情況，遠遠超過美國在20年阿富汗戰爭中折損的將領人數。

有些美國官員將這異常高的數字，部分歸因於美國所提供的情報；不過也有人認為，這是因為俄國將領被迫在更遠前線作戰指揮，以激勵他們的部隊。

阿肯色州共和黨聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）提問：「俄羅斯折損這些將領，在你看來，他們是否必須身處更遠前線以確保命令得以執行？」巴瑞爾答「是」。

整體而言，柏瑞爾表示，俄軍入侵烏克蘭以來，戰情未如預期一面倒地俄軍佔上風，即便烏軍規模遠低於俄羅斯部隊。

柏瑞爾說：「我認為，在毅力勇氣以及如何面對外侮捍衛國家方面，烏克蘭人做對了…我不確定來自偏遠俄羅斯軍區的俄羅斯士兵是否真的理解這一點。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110511