烏克蘭外長奔走爭取加入歐盟 盼為烏保留位置

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（中央社柏林12日綜合外電報導）烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天在柏林告訴媒體，即使成為歐洲聯盟（EU）的正式會員可能需要一段時間，烏克蘭希望歐盟為其保留位置。

庫列巴告訴德國第一電視台（ARD）：「這與烏克蘭可能是最快加入歐盟的成員國無關。但對我們來說重要的是替烏克蘭保留這個位置。」

「我們經常聽到烏克蘭屬於歐洲，屬於歐洲大家族，如今關乎保留這個位置。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本週警告，烏克蘭這樣候選國家加入歐盟可能會花上數十年的時間。

馬克宏建議成立一個更廣泛的歐洲政治共同體，以納入烏克蘭和已脫離歐盟的英國等國家。

庫列巴表示，他沒有詳細的資訊，無法權衡馬克宏提出的建議。

庫列巴表示：「就我們瞭解，法國的提議和賦予烏克蘭歐盟候選國地位並無牴觸。」

庫列巴目前正在柏林訪問，他將會見德國政治領袖，接著前往威森豪斯（ Weissenhaus）參加與七大工業國集團（G7）外長的會議。他也努力降低和德國政治領袖的任何緊張關係。

他指出，德國現在加緊腳步對俄羅斯侵略烏克蘭做出回應。

「我們看到德國已經扮演領導的角色。」

庫列巴表示，他將討論對俄羅斯侵略烏克蘭的進一步制裁，以及如何對抗俄烏戰爭引發的全球糧食短缺。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110512