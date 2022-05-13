北韓疫情大爆發疑與閱兵有關 金正恩戴口罩開會

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（中央社首爾13日綜合外電報導）北韓昨天首度證實有COVID-19病例，官方電視畫面首見領袖金正恩開會戴口罩。北韓今天證實有死亡病例，且發燒症狀在全國爆炸性蔓延，有專家說疫情大爆發可能與4月閱兵有關。

北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）報導，自4月底以來不明原因的發燒症狀在全國爆炸性蔓延，短時間內有超過35萬人發燒，其中至少16.22萬人完全痊癒。光在5月12日全國就有約1.8萬人出現發燒症狀，截至目前有18萬7800人隔離治療中。

報導還說有6人喪生，其中1人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron亞型變異株BA.2。

北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）昨天出席政治局緊急會議，下令全國封鎖以遏阻病毒蔓延，官方電視台畫面中首見他戴口罩。韓聯社提到，這是金正恩在疫情期間首度公開戴口罩露面。

北韓中央通信社今天報導，金正恩昨天視察國家緊急防疫指揮部，了解COVID-19在全國蔓延情況。

他說：「早日扭轉當前的公共衛生危機情勢、恢復防疫穩定及保障我們人民健康福祉，是我們黨內面臨的最重要挑戰和最高任務。」

法新社報導，專家認為，在北韓2500萬人未接種疫苗情況下，北韓不健全的衛生基礎設施將難以因應大規模疫情。

南韓智庫世宗研究所（Sejong Institute）的北韓問題專家鄭成長（Cheong Seong-Chang）表示，北韓疫情大爆發很可能與平壤4月25日舉行大型閱兵有關。

他告訴法新社：「在Omicron肆虐鄰國中國之際舉行一大群人參加的閱兵式，顯示平壤當局對於他們對抗及預防病毒的能力過於自信。」

他說，由於Omicron迅速傳播，北韓很可能會出現「大混亂」，因為北韓目前單日通報近2萬起病例。

他還說：「如果Omicron造成的死亡人數激增，平壤當局可能不得不尋求中國支援。」

中國外交部發言趙立堅昨天說，中方隨時準備為北韓抗擊疫情全力提供支持和幫助。

美媒去年9月報導，北韓拒絕COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）配發的中國製科興疫苗，理由是疫苗全球供應量有限，北韓要求將這些疫苗轉給受疫情影響嚴重的國家。

路透社引述分析人士報導，疫情大爆發可能讓北韓今年早已嚴峻的糧食短缺問題惡化，封鎖措施將影響全國對抗乾旱與勞動力動員工作。

獲提名出任南韓統一部長的權寧世（Kwon Young-se）昨天在國會聽證會上說，他願意推動為北韓提供人道援助，包括COVID-19治療、注射器和其他醫療用品。

美國國務院發言人表示，美方先前沒有向北韓提供疫苗的計畫，但支持國際致力向當地弱勢群體提供援助，並敦促平壤當局促進這方面行動。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1110513