日本京都南部地震頻繁 震源集中且鄰近活斷層

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本京都府南部從今年3月底開始約一個月，共發生4次規模4以上地震，不僅震源集中且都鄰近活斷層。專家認為未來一、兩個月仍有可能發生地震，呼籲民眾做好平時防震準備。

日本讀賣新聞報導，日本氣象廳在12日例行記者會上談到這個地區的地震活動頻繁時說，「是否與大地震相關尚不清楚，但希望民眾再度確認做好日常防震準備」。

氣象廳表示，京都府龜岡市3月31日發生最大震度4級的規模4.4地震，同地周邊之後又在4月25日、4月30日及5月2日，分別發生最大震度3級到4級的規模4.1到4.4地震，震源深度都只有12公里到14公里，且幾起地震震源集中在幾公里範圍內。

京都府這幾起地震並非大地震後出現小地震的「主震與餘震型地震」，相同規模地震持續發生是主要特徵。

震源附近就是從京都府綾部市延伸到大阪府島本町的斷層帶，這條斷層帶附近從1968年到1999年間，曾持續發生規模4以上地震。

日本政府地震調查委員會委員長平田直13日說，京都府南部本來就是易於連續發生地震的地區，「接下來一到兩個月也有可能出現地震」。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110514