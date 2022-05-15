北約秘書長深信芬蘭瑞典可加入 籲持續援助烏克蘭

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（中央社柏林15日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，有信心土耳其對於瑞典和芬蘭加入北約的疑慮能獲解決；同時呼籲北約持續軍援烏克蘭對抗俄羅斯。

史托騰柏格以視訊方式在德國柏林（Berlin）的北約會議上告訴記者，「我有信心我們能就如何推動成員國議題，找到共同點和共識」，還說他跟土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）有聯繫。

史托騰柏格表示，芬蘭與瑞典在俄羅斯入侵烏克蘭後成為北約成員國，「將加強我們的共同安全，展現北約大門保持開放，以及侵略得不到好處」。

史托騰柏格並提到，芬蘭與瑞典從申請到加入北約之間的過渡期，北約將尋求提供安全保證，包括增加區內軍力，並試圖加快批准程序。

針對烏克蘭戰事，史托騰柏格則稱烏克蘭會戰勝俄國的侵略，呼籲北約繼續提供軍事援助給基輔（Kyiv）。

他表示：「烏克蘭可以打贏這場戰爭。烏克蘭人勇敢捍衛祖國。我們必須繼續加強且持續支持烏克蘭。」

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他也告訴記者：「俄國在烏克蘭的戰爭進展未如莫斯科原先計畫，未能拿下（烏克蘭首都）基輔（Kyiv）。他們從（烏克蘭第二大城）哈爾科夫（Kharkiv）撤退，在（烏國東部）頓巴斯地區（Donbass）的主要攻勢停滯。」

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）則告訴記者，芬蘭與瑞典本質上已經是北約成員國，只是少了正式會員證。她也提到，北約國家同意，只要烏克蘭還需要支持來自衛，各國不應該且不會減弱軍援等方面的行動。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110515