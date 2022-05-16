南韓提議討論合作防疫 平壤仍無回應

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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）北韓日前首度通報境內出現COVID-19疫情，發燒患者大量增加，南韓政府積極表態願提供防疫協助，今天並嘗試向北韓發送通知，提議就防疫合作進行實務接觸，但北韓仍無回應。

韓聯社報導，這份通知以南韓統一部長權寧世的名義送出，指名發給北韓統一戰線部長金英哲，通知中表示願意援助疫苗等醫藥品，以及口罩、檢測工具等物資，並以南韓防疫經驗與北韓展開技術交流合作，提議為此進行實務接觸。

不過，北韓目前尚無任何回應。南韓統一部表示，希望北韓能就衛生防疫合作積極回應。

北韓13日首次證實境內出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案例，北韓中央通信社（KCNA）當天報導，至少6名出現發燒症狀的患者不治，其中一人證實感染COVID-19變異株Omicron；報導也提到，不明原因的發燒症狀自4月底以來在北韓境內擴散，短期內就有35萬多人發燒。

截至今天，北韓累計超過120萬人出現發燒症狀，北韓領導人金正恩也下令動員軍方穩定平壤藥物供應，但平壤當局至今未向國外求助。

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南韓政府在北韓爆出疫情第一時間就表示，計劃向北韓提供疫苗及其他藥品支援，南韓總統尹錫悅今天在國會發表首次施政演說時也重申，只要北韓回應，南韓將不遺餘力地提供包括疫苗等醫藥品、醫療設備、衛生人力等北韓所需支援。

尹錫悅也強調，他已多次表明人道支援不受兩韓政治、軍事考量影響，隨時都保持開放態度，願意盡全力向暴露在疫情威脅之下的北韓人民提供必要支援。（編輯：高照芬）1110516