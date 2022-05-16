游池禁穿布基尼夏天再成焦點 法國城市將表決廢除

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（中央社格瑞諾布16日綜合外電報導）阿爾卑斯山城市格瑞諾布（Grenoble）今天重新點燃一項法國每當夏天就會出現的辯論議題，將投票決定公營游泳池是否可以穿著「布基尼」（burkini）。

部分穆斯林女性在下水時會穿著這種全身包緊緊的泳裝，用來遮蓋身體與頭髮，近幾年每到度假季節，布基尼就和冰淇淋與遮陽帽一樣成為話題。

這種泳裝被批評者認為是令人毛骨悚然的伊斯蘭主義象徵，是在褻瀆法國的世俗傳統，許多右翼分子與部分女性主義者想要徹底禁止。

目前法國大多數公營游泳池禁止穿戴布基尼，不過是基於衛生而非宗教因素。這些泳池對所有人都有非常嚴格的泳裝規定，包括男性必須穿超級合身的泳褲。

格瑞諾布市議會由歐洲生態綠黨聯盟（EELV）主導，預定今天廢除泳裝服裝規定，允許穿長款連衣裝、海灘褲與上空。

格瑞諾布市長皮奧勒（Eric Piolle）最近表示：「我們的目的是廢除所有不合宜的服裝限制。這項議題並不限定於支持或反對布基尼。」

但反對者可不這麼想，法國大區奧弗涅-隆河-阿爾卑斯（Auvergne-Rhône-Alpes）極有影響力的保守派領袖瓦奎茲（Laurent Wauquiez）承諾要撤回對格瑞諾布市的資助。

瓦奎茲在5月初表示，「我認為皮奧勒先生所捍衛的對我國是可怕死胡同」，並指控皮奧勒這麼做是要「和政治伊斯蘭（political Islam）團體交易」以「買選票」。

這起地區爭議使布基尼重新登上全國頭條新聞，在下個月的議會選舉之前，為法國談話節目和政界增添話題。

民眾在泳池的著裝問題，觸及了在法國具高度敏感性的話題，包括對伊斯蘭教義影響的擔憂，以及法國珍視的世俗主義受威脅。

儘管自由參加禮拜的權利受憲法保護，但法國政府也受法律約束，在宗教事務上必須保持中立，包括在機構內。

格瑞諾布反對派議員上週發布公開信稱：「布基尼的目的單純又簡單，就是要把伊斯蘭價值帶到泳池，帶到公眾休閒活動的中心。」

數個法國南部城市市長2016年夏天試圖禁止地中海海灘上出現布基尼，為這場爭端開了第一槍。

這些規定是在法國發生一系列恐怖攻擊後被提出，最終被認為具有歧視性而遭否決。

3年後，格瑞諾布有一群女性堅持穿著布基尼進入泳池，引發騷動，導致當時的總理下令必須遵守規則。

法國運動品牌迪卡儂（Decathlon）2019年也被捲入類似議題，當時迪卡儂宣布計劃推出一種「運動頭巾」（sports hijab），讓穆斯林女性在跑步時可以遮住頭髮。

地方運動組織Citizens' Alliance在臉書粉絲頁表示，格瑞諾布今天的投票，「對於所有相關人士及其盟友來說是一個重要時刻，也是對抗伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）以及對女性身體控制的重要時刻」。

支持與反對雙方也計劃在市議會舉行會議後展開示威，市長皮奧勒預料將能成功廢除布基尼禁令。

法國女性主義者在這項議題上看法分歧，有些人認為布基尼是男性壓迫的象徵，也有人認為一個人不該因為選擇這種泳裝樣式就被污名化，被禁止進入泳池。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110516