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Uber強化平台服務功能 因應後疫情時代

2022/5/17 16:39
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（中央社舊金山16日綜合外電報導）交通網絡公司優步（Uber）今天表示，公司正在加快腳步發展成為「可去任何地方、可取任何東西」的服務平台。

隨著民眾逐漸脫離COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情生活型態之際，Uber開始測試機器人送貨等服務功能。

Uber執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）表示，經過兩年的疫情生活後，2022年看似會有一番大改變。

「最忙碌的旅遊旺季之一等著我們，今年的婚禮場次將破紀錄，而氣候變遷將是全球對話的核心。」

他表示，Uber公布的整套產品就是想幫助消費者 「去任何地方、取任何東西」。

Uber產品主管尤珍（Jen You，音譯 ）告訴法新社說：「如今，我們討論很多有關旅行及重新連結你所關心的人與地。」

「但廣泛來說，我們要成為大家日常生活中一站式商店，在這裡有各種產品，無論是旅行、工作、社交方面，甚至為個人跑跑腿。」

Uber正在洛杉磯測試自動送貨機器人，替當地商家送貨給附近的顧客。

Uber的目標是在2030年以前，達成在北美和歐洲每趟服務都是以電力驅動來完成，自動送貨機器人即為其中的一環。

Uber表示，他們還將讓用戶將Google信箱、行事曆及數位助理連結到應用程式中，以啟動語音指令或取得行程規劃協助。

尤珍表示：「這些就是終極願景的所有部分，要與消費者日常生活上有更多的接觸點。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1110517

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