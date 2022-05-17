伊麗莎白線即將通車 英國女王驚喜現身視察

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）近期因健康問題，鮮少出席公開活動，她今天驚喜現身，視察以她為名、通車在即的倫敦最新地鐵路線。

法新社報導，高齡96歲的女王前往倫敦帕丁頓車站（ Paddington Station），滿面笑容地參觀新的「伊麗莎白線」（Elizabeth line）。這條新地點線旨在加速倫敦市內外交通運輸。

女王身穿黃色羊毛大衣，戴著有花飾的帽子，拄著拐杖搭乘電梯下樓到月台上，與兒子愛德華王子（Prince Edward）會合。官方原本宣布女王不會出席，並由愛德華王子參加此次活動。

女王最近很少參加王室官邸之外的活動，她因為行動不便，缺席本月10日登場的國會開議大典。這是她創紀錄的在位70年期間，第3次錯過國會開議大典。

伊麗莎白線將於5月24日部分向公眾開放。這條地鐵線原定2018年開放，此後受到施工與複雜訊號系統問題影響而延宕至今。

該地鐵線完工後將可連接倫敦以西約56公里的瑞丁（Reading）到以東約33公里的申菲爾德（Shenfield），中途可在希斯羅機場（Heathrow）停靠。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1110517