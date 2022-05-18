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福島核廢水欲排放入海 日本官方事實上審查合格

2022/5/18 13:18
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（中央社東京18日綜合外電報導）日本東京電力公司福島第一核電廠有意將「核廢水」排放入海的計畫，今天獲原子力規制委員會認同無安全上問題，同意彙整審查結果的審查書草案，等同於事實上的審查合格。

福島第一核電廠在2011年311大地震遭受海嘯侵襲後發生核子事故，在持續注水冷卻反應爐內熔融核燃料棒時產生的污染水等，透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質剩下的水，就稱為「核廢水」。

日本讀賣新聞報導，原子力規制委員會（原子能管制委員會）接下來將在經過公開徵求一般民眾意見後，正式通過審查書、批准「核廢水」排放入海計畫。

日本政府與東京電力公司原本希望以2023年春天開始排放入海作為目標，但目前看來用來排放的海底管道正式工程將延遲，可能來不及在原先目標時間排放。

東京電力公司在「核廢水」排放入海前，將利用海水把氚濃度稀釋到日本政府排放標準的1/40以下，並透過新設一條從福島第一核電廠起算到約一公里外海的排水管道，把「核廢水」排放入海。

東京電力公司依計畫要正式開始進行排水管道工程前，必須獲得福島縣、大熊町及雙葉町當局的事前同意。

日本放送協會（NHK）報導，曾參與今年3月跨國民調的東京大學副教授關谷直也說，民調結果顯示，亞洲各國對此感到非常不安，不論日本國內外，對「核廢水」的理解依舊沒有進展。

關谷說，不光是核廢水，有關福島第一核電廠的現狀，向國際社會進行更多的宣傳及善盡說明責任，對福島重建來說很重要。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110518

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