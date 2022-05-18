美海軍軍令部長：台灣須加強防衛 嚇阻中國入侵

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國海軍軍令部長吉爾迪上將（Michael Gilday）今天表示，台灣必須透過包括獲得正確武器和適當訓練在內等方式加強軍事威懾，以防範中國可能的入侵行動。

美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）主辦會議討論俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，吉爾迪在會中表示：「這場戰爭讓大家學到一個重大教訓，也是一記警鐘，特別是關於不僅要擁有正確的工具，而且要受到訓練以正確使用它。」

他指出：「關於台灣，我們不應不注意這點。」

美國各軍種首長都出席這項會議，他們一致認為，雖然現在判斷烏克蘭戰爭的長期影響還為時過早，而且在歐洲發生的事件與在亞洲可能發生的事件之間存在顯著差異，但可以從俄羅斯這次入侵行動及其後果吸取教訓。

吉爾迪說：「從地理上看，這是一個與烏克蘭不同的問題。一旦開戰後，不太可能迅速和輕易前往那裡。」

美國空軍參謀長布朗（Charles Brown Jr.）指出，烏克蘭戰爭可能用得上的一個教訓是，「較小國家作戰的意志必須列入考量」。（譯者：林治平）1110518