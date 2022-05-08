美促台購不對稱武器 專家：先精準彈藥再強化載台

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（中央社記者黃雅詩台北8日電）紐時報導，美方盼台灣採購「不對稱作戰」武器，因此拒售台灣MH-60R反潛直升機。專家認為，美方評估中共戰力和台灣預算後，認為台灣應優先採購精準打擊類彈藥，再逐步強化傳統載台類武器。

美國近日多項對台軍售傳出取消或延遲交貨變數，「紐約時報」（The New York Times）引述美台官員報導指出，拜登政府以烏克蘭為鏡，敦促台灣別採購傳統固定形式作戰武器，改買有助擊退中國海上入侵的不對稱作戰武器。

對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲向中央社記者表示，關鍵並非美方拒售台灣某種武器，而是優先順序問題；台灣常態性國防預算長期不足，而買潛艦或戰機的預算，則可採購許多彈藥。

他指出，台灣常以編列特別預算處理軍購案，就算有錢買到載台、卻遇到沒錢維修難題；美方評估過台灣國防預算結構，因此主張台灣現階段應優先購買彈藥類武器。

蘇紫雲說，美國盼台灣提升不對稱作戰軍備，另一原因是考量中共近年快速擴張軍力，烏俄戰爭給台海的啟示，即包括台灣應建立「領土防衛隊」，強化精準打擊彈藥。

蘇紫雲指出，台灣當然有自己的國防需求立場，例如軍艦老舊有汰換需求，但在有限預算下，並非所有目標都能一蹴可及；因此，政府應思考提高國防預算，並按照戰略訂出優先順序，並持續與美國溝通，表達我方需求以達成雙贏共識。

國家政策研究基金會副研究員揭仲分析，美方對台「不對稱戰力」軍售標準已日漸清晰，一是美方預測台海可能在2027年爆發危機，故希望台灣購買可在2027年之前快速形成戰力的武器。

他指出，另一考慮是共軍近期大幅提升軍艦、戰機的數量與質量，台灣難以在這方面超越中國；在這兩個標準下，台灣能買的武器恐只剩「彈藥類」，載台類都不能買。

揭仲認為，美方對台灣的軍購雖有明確意見，國防部仍應站在自主需求立場努力爭取。他也注意到，紐約時報的報導有一段相當特別，指美國官員已示警台灣官員，美國國務院將拒絕不符合不對稱作戰需求的採購案，甚至要求美國武器製造商不要來替台灣遊說；若此訊息屬實，恐壓縮台灣對美爭取軍售的彈性空間。

針對MH-60R反潛直升機軍售案生變，紐時引述美國官員稱，美方拒售原因是認為不適合對中國軍隊作戰。國防部長邱國正日前在立院則表示，台灣是因報價太貴才決定不買。

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揭仲認為，雙方說法不同，一種可能是美方不想賣，刻意將報價抬高，一種是國防部不想說是美方拒售，另外找個理由。

此外，紐時報導稱美國官員鼓勵台灣買刺針飛彈，但國防部日前甫宣布刺針飛彈今年有延交風險。揭仲表示，刺針飛彈延交倒非美國所願，主因是刺針飛彈美國已停產多時，現又大量供應給烏克蘭、庫存吃緊，但台灣已付出不少錢，國防部應向美爭取至少先供應一些飛彈。（編輯：林克倫）1110508