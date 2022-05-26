美供烏克蘭岸置魚叉 邱國正：持續注意台灣取得時程

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（中央社記者游凱翔台北26日電）外媒報導，美國將提供烏克蘭岸置魚叉飛彈，是否會影響台灣獲得此軍備的時程。國防部長邱國正今天表示，目前為止沒有受到任何影響，但會持續注意，因為他也會擔憂。

國防部長邱國正、中科院長張忠誠上午赴立法院外交及國防委員會，專案報告「海空戰力提升特別預算中科院辦理民間釋商之目標及規劃報告」及「中科院現職員工涉及利益衝突迴避之查證情形及策進作為」，並備質詢。

民進黨立委王定宇質詢，美國路透社報導，美國將提供魚叉飛彈、海軍打擊飛彈（NSM）、愛國者飛彈給烏克蘭。由於烏克蘭沒有海軍，空軍又是使用俄規裝備，與空射魚叉不相容，因此美國只能提供烏克蘭岸置魚叉飛彈，是否可能間接影響台灣取得岸置魚叉飛彈時程。

邱國正答覆指出，目前為止沒有受到任何影響，但會持續注意，他也擔憂為了要提供其他地方，而消減原本要提供台灣的軍備。

邱國正並強調，要求美方如期如質執行軍售是台灣的權益，且軍購案已是既有計畫，不能因臨時突發狀況改變而影響台灣，要據理力爭。

民進黨立委蔡適應關切，美方產線排擠導致M109A6自走砲軍購案延宕，以及台灣因價格因素，取消對美軍購MH-60R海鷹反潛直升機、並性能提升現有5架UH-60M，這三筆預算已編列約新台幣50億元，是否全數刪除或強化其他軍購。

邱國正回應，不管這三筆預算是留用或轉用，都一定會按照程序進行，至於是否因購買不到這三項而購買其他裝備，「哪種裝備對我們有好處，就往哪個方向思考」，但台灣也不是願意花錢就買得到東西，因此要步步為營。（編輯：郭無患）1110526