美今年第3度對台軍售 外交部：展現重視台灣國防需求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北9日電）美國今天宣布對台軍售1.2億美元的「海軍艦艇零附件及相關技術支援」，外交部對此表示歡迎，這是拜登政府今年第3度宣布對台軍售，充分展現對台灣國防需求的高度重視，也延續近年對台灣軍售常態化政策。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，外交部今天剛剛接到美國政府正式通知，會對台灣有新一批軍售，出售價值1.2億美元的「海軍艦艇零附件及相關技術支援」，外交部對此表示歡迎。

歐江安表示，感謝美國政府依據台灣關係法與六項保證落實對台灣安全的承諾，這是美國拜登政府上任後第4次對台軍售，也是美政府今年第3度宣布對台軍售，充分展現對台灣國防需求的高度重視，也延續近年對台灣軍售常態化政策，協助台灣有效獲取防衛所需的相關裝備，有效提升台灣自我防衛能力。

歐江安表示，面對中國持續的軍事擴張與挑釁行為，台灣有充分自我防衛的決心與能力，台灣會不斷強化不對稱戰力，以堅實國防維護國家安全，同時會持續深化台美緊密友好的安全關係，共同捍衛台灣海峽與整體印太的和平穩定繁榮。（編輯：謝佳珍）1110609