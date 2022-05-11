美情報總監：現在至2030年 中對台威脅危急

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（中央社記者江今葉華盛頓10日專電）美國國家情報總監海恩斯今天指出，從現在到2030年，台灣面臨中國的威脅危急，中國正致力加強軍力以挺住美國干預接管台灣。但她推估，中國寧可不採取軍事行動就接管台灣。

海恩斯（Avril Haines）與國防情報局局長柏瑞爾（Scott Berrier）今天連袂出席聯邦參議院軍事委員會關於全球威脅聽證會，不少參議員關切中國武力犯台可能。

參議員霍利（Josh Hawley）問海恩斯是否同意從現在到2030年中國對台威脅是危急的（acute）。海恩斯表示：「持平而言，從現在到2030年是關鍵，或者說危急。」

海恩斯表示：「我們的看法是，他們（指中國）正努力想讓自己實際上能達到一個地步，亦即使他們的軍隊能夠挺住我們的干預接管台灣。」

儘管認為中國仍在對俄烏戰爭進行評估，美方也尚未評估俄烏戰爭是否會加速中國對台灣的進程，但海恩斯提出此事讓中國學到兩個教訓。一是中國對於美歐聯合制裁力道感到震驚，若北京要入侵台灣，制裁是北京必須深思熟慮的事；其次，考量美國可能干預，解放軍是否有信心武力犯台能取得成果，這將影響中國決策。

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不過，海恩斯與柏瑞爾都認為，中國寧可不必採取軍事行動就接管台灣，而更願意採取其他方式。柏瑞爾指出，中國寧可不以武力拿下台灣，而以和平方式達成。

柏瑞爾也表示，台灣從俄烏衝突中學到一些教訓，比如領導力的重要、小組戰術的重要、士官軍隊的重要，以及使用正確武器系統進行有效訓練、這些系統要如何透過對的人操作等。美軍應與台灣軍方交流，協助台灣了解這場衝突的本質、能從中學到的教訓，以及如何將資金用於防守與訓練。（編輯：林憬屏）1110511