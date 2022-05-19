日媒：日方警戒中國航艦常態化活動

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（中央社東京19日綜合外電報導）中國海軍航空母艦遼寧號從5月3日起接連在日本沖繩縣南方太平洋演練，由於外界研判中國會在今年讓第3艘航艦下水，日本防衛省對中國航艦將在日本近海常態化活動進行警戒。

日本時事通信社報導，日本防衛省統合幕僚長（相當於參謀總長）山崎幸二5月在一場記者會上，對遼寧艦的活動表達強烈憂慮說，「我們嚴肅面對在台灣附近及日本西南地區進行這樣的活動」。

防衛省統計，遼寧艦在這段時間起降艦載戰機及直升機超過200次。

日本海上自衛隊海上幕僚長（相當於海軍參謀長）酒井良，也在記者會對遼寧艦運用表達警戒說，雖然目前還在成長過程中，但不難想像將比海上自衛隊預想的更快提升戰力水準。

防衛省也關注遼寧艦的活動海域。遼寧艦5月2日通過日本沖繩本島與宮古島間海域進入太平洋，在沖繩縣沖大東島到石垣島的南方航行，並短暫停留在靠近台灣的海域。

共軍5月上旬在台灣附近實施軍事演習，有看法認為遼寧艦是展現具備從台灣東方發動攻擊的能力。

另外，還可以看到遼寧艦像是牽制美軍的動向。從石垣島南方朝東向海域移動的遼寧艦，之後再度進入沖大東島南方海域，並在5月15日被確認進行艦載機起降演練。

美軍相關人士說，這可以說是共軍為了不讓橫須賀基地內美國航艦機動部隊，在台灣發生事態時進入東海，欲在太平洋側阻止美軍所設想的行動。

日本政府消息管道人士指出，遼寧艦的艦載機都在日本防空識別區附近飛行，雖然航空自衛隊戰機為避免共機侵犯日本領空緊急升空，但距沖大東島最近的航空自衛隊那霸基地，距離也有約400公里。

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那霸基地距離釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）也差不多約400公里，由於因應中國艦載機起飛已加重那霸基地戰機原先任務負擔，所以這次也從九州地方宮崎縣新田原基地緊急升空戰機因應共機。

為在太平洋側進行因應，出動愛知縣小牧基地的空中加油機及靜岡縣濱松基地的空中預警機已有必要。日本政府消息管道人士分析，遼寧艦的行動應該也有測試日美反應的目的。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110519