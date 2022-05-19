德總理：烏克蘭不因受侵略加速入歐盟 應助重建

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（中央社柏林19日綜合外電報導）德國總理蕭茲今天表示，烏克蘭雖遭到俄羅斯侵略，但無法因此加快它加入歐洲聯盟（EU）的速度。他還說，歐盟須找到「迅速且務實」方法幫助基輔，他提議設立團結基金幫助重建。

路透社報導，在歐盟領袖即將召開高峰會前，蕭茲（Olaf Scholz）對德國國會發言表示，歐盟必須為了烏克蘭戰後重建做準備，藉由設立一個團結基金來協助支應建設所需數百億歐元支出。

蕭茲說：「重建烏克蘭遭到破壞的基礎設施和讓烏克蘭經濟復活，將花費數以百億計歐元。歐盟必須開始為設立一個團結基金打基礎，由歐盟和夥伴提供資金。」

蕭茲還表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說得對，加入歐盟並非只是幾個月或幾年的事，意味把焦點放在提供烏克蘭務實且即刻的支持重要得多。

法新社報導，蕭茲說「加入歐盟的道路沒有捷徑」，如果提供烏克蘭例外，對於同樣尋求加入歐盟的巴爾幹半島西部國家並不公平。「加盟程序不是只有幾個月或幾年的事。」

蕭茲4月曾鑑於俄羅斯攻打烏克蘭掀起「新時代」，而呼籲讓西巴爾幹國家加入歐盟的速度加快。

歐盟領袖去年10月在斯洛維尼亞召開高峰會時，僅在聲明中重申會「致力於擴大聯盟的程序」，令6個候選國失望。

這些國家包括阿爾巴尼亞、波士尼亞、塞爾維亞、蒙特內哥羅、北馬其頓和科索沃，它們原本希望見到具體時間表。

蕭茲今天表示：「這些國家多年來進行了密集的改革及加盟準備。」「這不只是關於我們是否對他們信守承諾的信譽問題。在今日更勝以往的是，他們的加盟也符合我們的戰略利益。」

蕭茲說，他本月底出席歐盟領袖峰會時，將表達「西巴爾幹國家屬於歐盟的明確訊息」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110519