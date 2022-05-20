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巴西選民高齡化 可能影響總統大選

2022/5/20 08:01
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（中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電）巴西選民平均年齡愈來愈大，不僅反映國家人口結構高齡化，老年人立場比較保守，這項因素可能在今年10月總統大選中發揮作用。

選民高齡化對競選連任的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）來說是好消息，因為他的保守派作風在老年人中支持者比例較高。但另一方面，對波索納洛的主要競爭對手、前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）來說則是一項挑戰，因為魯拉在年輕人當中較受歡迎。

巴西最高選舉法院數據顯示，1994年21.46%的合格選民年齡在16至24歲之間；2022年這個年齡層的年輕人只占總數的13.78%。60歲以上合格選民的比例則從1994年11.6%升至2022年20.26%。

這些變化也影響選民人口金字塔的核心部分。1994年選民比例最高的群體是25至34歲之間，占27.6%；2022年選民比例最高的群體則年長至少20歲，年齡在45至59歲之間，占總數的24.8%。

巴西地理統計局（IBGE）人口學家艾維斯（José Eustáquio Diniz Alves）評估，巴西人口高齡化的影響之一是實施被歸類為「進步」的公共政策難度更大。

艾維斯說，老年人往往較保守，所以年長選民對公開倡導墮胎、同性婚姻和更寬鬆的毒品政策等問題的候選人也較排斥抗拒。

今年4月，魯拉說墮胎應該被視為一個公共衛生議題，且所有人都應該有權墮胎，遭到反對魯拉的宗教領袖和政治對手（包括波索納洛）批評。

里約熱內盧聯邦大學（UFRJ）教授韋加（Luciana Veiga）認為，選民高齡化不一定是壞事，因為年長的選民往往最看重民主政權。

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巴西70歲以上的公民可以選擇投不投票。根據最高選舉法院，巴西有1290萬選民在70歲以上，占全體選民的8.64%。

社會政治經濟研究所（Ipespe）科學委員會主席拉法雷達（Antonio Lavareda）表示，政治世界如商場買賣，想兜售自己，就不能忽視如此大且重要的市場；候選人的主要工作之一應該是想辦法吸引70歲以上的選民投票，而巴西選民高齡化也將迫使候選人提出對此年齡層有意義的政見。（編輯：郭中翰）1110520

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