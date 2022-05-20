「五體不滿足」作者乙武洋匡宣布角逐參議員[影]

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日本暢銷書「五體不滿足」作者乙武洋匡將以無黨籍身分參加7月的參議員選舉。（圖取自twitter.com/h_ototake）

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本暢銷書「五體不滿足」作者乙武洋匡19日在他的YouTube頻道宣布，將以無黨籍身分，參加7月的參議員選舉。他今天表示，想讓日本成為一個有更多選擇的多元化社會。

根據日媒報導，乙武洋匡要參選的東京選舉區，目前有前歌手生稻晃子、「都民第一會」的荒木千陽表態參選，現職參議員則有立憲民主黨的蓮舫、自民黨的前沙灘排球運動員朝日健太郎等人，加上其他有意參選的候選人，預料將成為將近20人參選，搶奪改選6席的「超級激戰區」。

現年46歲的乙武洋匡患有先天性四肢切斷症，出生就沒有四肢，1998年出版自傳「五體不滿足」大賣逾600萬冊，成為家喻戶曉人物。

2001年，乙武洋匡和就讀早稻田大學的學妹結婚，與太太育有3個孩子。

2016年，乙武洋匡原本可望被執政黨自民黨提名參選夏天的參議院選舉，卻被日本「週刊新潮」雜誌爆料與5女搞不倫。

報導稱，乙武被視為愛老婆的男人，實際上卻過著不倫的生活。他佯稱到法國考察恐攻行動因應情況，卻與美女同行，到巴黎、突尼西亞享受男歡女愛的旅行。被網友稱乙武「五體不滿足，但下半身滿足」、「5女大滿足」。

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乙武洋匡今天在東京舉行參選記者會，提到儘管6年前因醜聞而放棄參議院選舉，終究還是無法放棄，「我不能放棄。我想讓日本成為一個有更多選擇的多元化社會」。

至於乙武洋匡的勝算，政治記者角谷浩一指出，乙武6年前計劃代表自民黨參選，但因婚外情醜聞而放棄。他大概想要以無黨派身分爭取游離票支持，但要達到當選終點線並非易事。再加上參議院選舉公告後的選戰期間很長，如果沒有組織力和資金，選戰將很難打下去。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110520