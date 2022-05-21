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韓聯社：北韓疫情延燒 連5天通報逾20萬例發燒

2022/5/21 08:15（5/21 08:54 更新）
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北韓官媒報導，境內至20日累計逾246萬起發燒病例、66例死亡。圖為消毒人員18日在平壤的動物園內作業。（共同社）
北韓官媒報導，境內至20日累計逾246萬起發燒病例、66例死亡。圖為消毒人員18日在平壤的動物園內作業。（共同社）
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（中央社首爾21日綜合外電報導）南韓聯合新聞通訊社今天引述北韓官媒報導，北韓連續第5天通報新增超過20萬起發燒病例。這個國家上週首度證實爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

路透社報導，北韓缺乏疫苗、醫療基礎建設不足加上潛在糧食危機，令外界擔憂這波疫情會讓情勢更嚴峻。這個國家先前拒絕外援並關閉邊境。

韓聯社引述北韓官媒報導，截至昨晚，至少21萬9030人出現發燒症狀，累計246萬640起發燒病例；死亡病例新增1例，累計66例。

韓聯社未說明多少人確診COVID-19，路透社也說無法獨立證實報導所言。

專家先前分析，北韓醫療資源嚴重不足，目前通報案例都是稱「發燒案例」、而非「確診案例」，顯示北韓並無足夠的採檢量能、也沒有快篩劑。因此，每天實際新增病例恐怕比北韓官媒報導更多。

不斷攀升的病例數和醫療資源及疫苗的缺乏，促使聯合國人權機構警告，北韓2500萬人民可能面臨「毀滅性」後果；世界衛生組織（WHO）官員也擔心疫情不受控制地傳播，可能導致更加致命的新變異病毒株出現。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110521

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