墨西哥通報首例兒童不明肝炎死亡 美國病歿增至6例

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國衛生當局今天宣布，死於病因不明肝炎的兒童人數已增至6人，目前全美累計已有180起相關病例，當局正持續研究病因。墨西哥證實，該國出現首起兒童死亡病例。

目前的主要假設仍認為，一大致病原因是感染腺病毒41型；但美國疾病管制暨預防中心（CDC）也正研究其他病因，例如曾感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）是否會使兒童比較容易罹患這種肝炎。

CDC副主任巴特勒（Jay Butler）告訴記者，「我想提醒大家，評估證據確實需要時間」；並強調，目前調查中的病例不是突然爆發，而是出現在過去幾個月間。

全球通報的兒童不明肝炎病例已達數百起，其中英國的病例數最多，共計197例。

路透社報導，墨西哥當局今天證實，該國出現首起兒童死亡病例，也是拉丁美洲的首起死亡病例。

希達哥州（Hidalgo）衛生秘書處表示，這名家住墨西哥中部希達哥州的3歲兒童，後來轉院到墨西哥城一家醫院，已在本週病逝。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110521